"Nie możemy pozwolić na to, by skandaliczne przypadki przekreśliły dobro, które jest w Kościele. (...) Nie ma wśród duchownych miejsca dla osób wykorzystujących seksualnie małoletnich. Nie ma zgody na ukrywanie ich przestępstw" - oświadczył prymas Polski abp Wojciech Polak po premierze nowego filmu braci Sekielskich "Zabawa w chowanego".

"Zabawa w chowanego" - taki tytuł nosi nowy film braci Tomasza i Marka Sekielskich o pedofilii w polskim Kościele, który w sobotę (16 maja) ukazał się w internecie. To kontynuacja głośnego dokumentu sprzed roku "Tylko nie mów nikomu".

W dokumencie bracia Sekielscy ukazali historię kilku ofiar, w tym dwóch synów organisty, którzy - już jako dorośli mężczyźni - oskarżają o molestowanie seksualne księdza Arkadiusza Hajdasza, ówczesnego wikariusza parafii pw. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Pleszewie (woj. wielkopolskie). Miało do tego dochodzić w drugiej połowie lat 90. Nowy film skupia się też na jednym z hierarchów Kościoła katolickiego w Polsce - biskupie Edwardzie Janiaku, który miał bagatelizować i tuszować przestępstwa ks. Hajdasza.

Oświadczenie Episkopatu

Oświadczenie po premierze nowego dokumentu wydał prymas Polski abp Wojciech Polak.



"Film 'Zabawa w chowanego', który obejrzałem, ukazuje, że nie dochowano obowiązujących w Kościele standardów ochrony dzieci i młodzieży. Mam na myśli sposób traktowania osób pokrzywdzonych i ich rodzin, brak podjęcia odpowiednich działań w wyniku otrzymanych informacji o wykorzystywaniu seksualnym dzieci przez księdza, czyli niewypełnienie obowiązków nałożonych na przełożonego przez prawo kościelne" - napisał delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Jak podkreślił abp Polak, "każda prawdopodobna wiadomość o wykorzystaniu seksualnym osoby małoletniej przez księdza, która wpływa do biskupa lub do kurii, musi być w Kościele uznana za zawiadomienie zobowiązujące do wszczęcia dochodzenia kanonicznego oraz do ograniczenia duchownego w czynnościach".

Prymas zgłasza sprawę do Watykanu

"Niedopuszczalne jest przesuwanie podejrzanego księdza do miejsca, w którym może mieć jakikolwiek kontakt z dziećmi" - zaznaczył prymas Polski.

Jednocześnie zapowiedział, że ze względu na przedstawione w dokumencie informacje, zwraca się poprzez Nuncjaturę do Stolicy Apostolskiej o wszczęcie postępowania nakazanego przez motu proprio papieża Franciszka, dotyczącego zaniechania wymaganego prawem działania.

"Proszę księży, siostry zakonne, rodziców i wychowawców o to, by nie kierowali się fałszywą logiką troski o Kościół, skutkującą ukrywaniem sprawców przestępstw seksualnych" - zaapelował abp Polak, jednocześnie dodając, że "historie z filmu nie są prawdą o zdecydowanej większości księży".



Pełną treść oświadczenia abp. Polaka można zobaczyć poniżej: