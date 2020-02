Zakonnik z Tyńca był także podejrzewany o molestowanie dorosłej kobiety

52-letni Artur W., zakonnik z opactwa benedyktynów w Tyńcu, który usłyszał w prokuraturze zarzut molestowania seksualnego osoby małoletniej, był także podejrzewany o podobne czyny wobec dorosłej kobiety. Z informacji rzecznika prasowego opactwa wynika, że jego przełożeni niezwłocznie reagowali na te doniesienia.

Zdjęcie Opactwo Benedyktynów w Tyńcu /Marek Lasyk /Reporter

Jak poinformował w środę brat Grzegorz Hawryłeczko, rzecznik prasowy Opactwa Benedyktynów w Tyńcu - ojciec Artur w latach 2003-2013 był proboszczem parafii tynieckiej. Od 1997 r. do 2013 r. nauczał religii. W kwietniu 2015 r. opat tyniecki mianował go przeorem czyli zastępcą opata. Dwa lata później - w kwietniu 2017 r. - do klasztoru dotarła informacja, że istnieje podejrzenie dopuszczenia się w przeszłości przez o. Artura molestowania seksualnego na osobie dorosłej.

Reklama

"Skargę wniosła kobieta, która miała być pokrzywdzona w tej sprawie. Opactwo poinformowało ją o możliwości złożenia zawiadomienia do prokuratury. Ponieważ nie zdecydowała się ona na podjęcie kroków prawnych, klasztor zawiesił o. Artura w posłudze duszpasterskiej i wysłał go do miejsca odosobnienia, w którym przebywał do 1 grudnia 2018 r." - poinformował brat Grzegorz Hawryłeczko.

Dodał, że w tym okresie przeprowadzono wewnętrzne dochodzenie klasztorne. Nie potwierdziło ono podejrzeń wysuwanych wobec zakonnika, a kobieta, która złożyła skargę, była - jak zapewnia opactwo - objęta opieką psychologiczną.

"Ojciec Artur powrócił do klasztoru 1 grudnia 2018 r. Na okres próby utrzymano jego zawieszenie w pracy duszpasterskiej, a o. Artur rozpoczął pracę z psychologiem w celu oceny, czy jako duszpasterz odznacza się właściwą dojrzałością psychiczną" - podał rzecznik opactwa.

Podejrzenie molestowania osoby małoletniej

Informacja dotycząca podejrzenia molestowania osoby małoletniej dotarła do przełożonego klasztoru 20 września ubiegłego roku od rodziny pokrzywdzonej. "Do molestowania miało dojść w 2010 r. Zgłoszenie to dotyczyło innej osoby niż ta, która złożyła poprzednią skargę. Opactwo wysłało doniesienie w tej sprawie do prokuratury 23 września. Klasztor zaoferował rodzinie wszelką dostępną pomoc" - poinformował brat Hawryłeczko.

Dodał, że utrzymano ograniczenia wobec o. Artura - nie mógł przewodniczyć mszy, głosić kazań, rekolekcji, spowiadać, udzielać komunii. Nie miał też kontaktu z gośćmi opactwa, a każde opuszczenie klasztoru było szczegółowo ustalane.

"Na określonych warunkach miał pozwolenie na odwiedzanie krewnych w rodzinnym mieście, gdzie został zatrzymany 6 lutego na dworcu kolejowym. Informacji o jego miejscu pobytu w tym dniu udzielił policji klasztor" - podał rzecznik.

Podkreślił, że nieprawdziwe są informacje, że o. Artura odsunięto od nauczania religii w związku z tymi oskarżeniami.

Rzecznik prasowy Opactwa Benedyktynów w Tyńcu zaapelował, by - ze względu na toczące się postępowanie prokuratury i dobro osób, które biorą w nim udział - powstrzymać się od jednoznacznych osądów.





Zarzuty prokuratorskie

Artur W. został zatrzymany przez policję w miniony czwartek. W prokuraturze usłyszał zarzut molestowania seksualnego osoby małoletniej. Jak powiedział rzecznik krakowskiej Prokuratury Okręgowej prok. Janusz Hnatko, mężczyzna miał popełniać przestępstwa w latach 2008-2010. "Artur W. nie przyznał się do postawionych mu zarzutów. Złożył krótkie wyjaśnienia, odpowiadając na pytania swojego obrońcy" - powiedział prok. Hnatko.

Mężczyźnie grozi od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Prokuratura zastosowała wobec niego dozór policyjny, zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną oraz zakaz opuszczania kraju. Pokrzywdzoną w tej sprawie jest pełnoletnia dziś kobieta, którą zakonnik przed laty uczył religii. Mężczyzna od dziesięciu lat nie miał z nią kontaktu.