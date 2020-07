Szefowie państw i rządów dalej negocjują na szczycie w Brukseli, ale na razie nie ma oznak przełomu. W niedzielę przed północą (19 lipca) szef Rady Europejskiej Charles Michel ogłosił 45-minutową przerwę na konsultacje w mniejszych grupach. Trwa ona już kilka godzin. Już w poniedziałek rano (20 lipca) Michel przedstawił nową propozycję ws. planu odbudowy i zawiesił posiedzenie do godz. 14.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki w Brukseli /JOHN THYS / POOL /PAP/EPA

Przerwa poświęcona była na przekonywanie państw określających się jako oszczędne, a zwłaszcza Holandii i Austrii do zgody na to, by w funduszu odbudowy było przynajmniej 400 mld euro grantów. Proporcje subwencji i pożyczek w instrumencie mającym mieć w zamyśle Komisji Europejskiej 750 mld euro było główną kością niezgody w ciągu ostatnich 24 godzin.

Wcześniej w niedzielę Holandia, Dania, Austria, Szwecja oraz Finlandia odrzuciły kompromis zaproponowany przez przewodniczącego Rady Europejskiej, który zakładał, że w funduszu na obudowę gospodarki będzie 400 mld euro w grantach zamiast proponowanych wcześniej 500 mld. Oszczędni domagali się ścięcia tej sumy do 350 mld, ale Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i inni optowali przy liczbie wskazanej przez Michela. Źródła podkreślały, że zmniejszenie sumy grantów będzie oznaczało konieczność cięć w wydatkach m.in. na Europejski Zielony Ład, czy programy dotyczące cyfryzacji.

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się po północy z przywódcami reszty państw Grupy Wyszehradzkiej oraz premierami Łotwy i Słowenii, a następnie o 2:38 wyszedł z budynku gdzie odbywają się rozmowy. W nocy delegacje dostały sygnał, by przygotować się do wznowienia posiedzenia z udziałem wszystkich przywódców o 4:15, ale grubo po 5 liderzy dalej się nie zebrali.

Premier Luksemburga zdążył pojechać w niedzielę wieczorem do swojego kraju, by przeprowadzić posiedzenie rządowej rady ws. pandemii (zdecydowała o zaostrzeniu restrykcji) i wrócić do Brukseli na szczyt nieco po godz. 24.

W nocy pojawiały się przecieki, że możliwym kompromisem między "oszczędnymi", a resztą, który miałby opiewać na 375 mld euro w grantach i 375 mld euro w pożyczkach, ale przeciwnikiem takiego ustępstwa miał być prezydent Francji Emmanuel Macron. "Nie ma się co mieć obsesji na punkcie liczby, która wyciekła. Nie została jeszcze zaakceptowana" - przekonywało dziennikarzy po 4 nad ranem źródło unijne.

Pakiet, nad którym trwają negocjacje od piątku - według wstępnej propozycji - ma wynosić około 1,82 bln euro. Na sumę tę miałby się składać fundusz odbudowy ze skutków koronakryzysu wynoszący 750 mld euro oraz budżet UE na lata 2021-2027 w wysokości 1,074 bln euro.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)

Zdjęcie Szczyt UE w Brukseli / AFP