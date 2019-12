- W poprzedniej kadencji PE podejmowanych było szereg dyskusji związanych z dezinformacją i fake newsami. Jestem przekonana, że wczorajsze wypowiedzi w PE opierały się na dezinformacji - podkreśliła w rozmowie z Interią europosłanka PiS Jadwiga Wiśniewska, zapytana o debatę w europarlamencie na temat praworządności w Polsce.

W poniedziałek (16 grudnia) w Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat sytuacji w Polsce. Unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders mówił w trakcie dyskusji, że kwestia praworządności w Polsce "ulega pogorszeniu". Holenderska europosłanka Sophie in 't Veld podkreśliła z kolei, że "demokracja w Polsce umiera".

- W poprzedniej kadencji PE podejmowanych było szereg dyskusji związanych z dezinformacją i fake newsami. Jestem przekonana, że wypowiedzi pana komisarza, jak i holenderskiej posłanki, opierają się na tzw. dezinformacji - stwierdziła w rozmowie z Interią Jadwiga Wiśniewska, pytana o debatę w europarlamencie.



- Polska jest krajem praworządnym i demokratycznym. (...) W Polsce odbyły się wybory parlamentarne, na podstawie których została wyłoniona większość parlamentarna i ta większość sformowała rząd. Nie dzieje się nic takiego, co mogłoby niepokoić i upoważniać do tego rodzaju twardych wypowiedzi - dodała europosłanka PiS.

"Wolność wyrażania opinii nie jest nikomu ograniczana"

Wiśniewska podkreśliła, że podczas poniedziałkowej dyskusji w PE wskazała na Maltę i Francję, gdzie - jej zdaniem - dochodzi do łamania praworządności.



- Biorąc udział w tej dyskusji, wskazałam na Maltę. Doszło tam do morderstwa dziennikarza, łamana jest praworządność w sposób ewidentny i art. 7 nie został uruchomiony - powiedziała. - We Francji od kilkudziesięciu miesięcy trwają protesty przeciwko władzy, które są w brutalny sposób przez tę władzę tłumione. Są tam setki rannych i art. 7 nie ma zastosowania - podkreśliła europosłanka PiS.



- W Polsce ludzie nie zgadzający się z polityką PiS wychodzą na ulice, protestują, wolność wyrażania opinii nie jest w żaden sposób nikomu ograniczana. I to jest jeden z dowodów na to, że w Polsce nie dzieje się nic, co mogłoby dawać powody do zaniepokojenia - dodała Wiśniewska.

Szydło szefową sztabu Dudy?

Europosłankę PiS zapytaliśmy również w Strasburgu o to, czy Beata Szydło zostanie szefową sztabu wyborczego Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich 2020.

- Nie jestem upoważniona do wydawania tego rodzaju potwierdzających czy zaprzeczających opinii. Z całą pewnością Beata Szydło jest osobą bardzo sprawną, jeśli chodzi o prowadzenie kampanii. Była szefową sztabu Andrzeja Dudy podczas jego zwycięskiej kampanii prezydenckiej. Jestem przekonana, że będzie bardzo mocno zaangażowana w to, żeby zdobył reelekcję - powiedziała Wiśniewska.

Dopytywana o to, czy Beata Szydło chciałaby pełnić tę rolę, Wiśniewska stwierdziła: - Z całą pewnością, jeśli taka propozycja będzie jej przedłożona, to jest to osoba bardzo odpowiedzialna i nie odmówi.