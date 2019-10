Jan Szymański: Dzięki pieniądzom z UE Pomorze wyraźnie się wzbogaciło

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej bezpośrednio z Brukseli popłynęło już na Pomorze ponad 50 miliardów złotych - mówi w rozmowie z Interią Jan Szymański, dyrektor Departamentu Programów Regionalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Zdjęcie Gdańsk, zdj. ilustracyjne /Marek Zajdler /East News

Aleksandra Gieracka, Interia: Jak fundusze unijne zmieniły Pomorze?



Jan Szymański, dyrektor Departamentu Programów Regionalnych: - Gdyby nie fundusze unijne to bylibyśmy 15 lat do tyłu. Rozwój pewnie by postępował, ale nie tak dynamicznie. Przez to, że Unia Europejska definiuje pewne specyficzne cele dla całej Wspólnoty, realizowaliśmy projekty związane z ochroną środowiska, transportem zbiorowym, inwestowaniem w rozwój przedsiębiorstw czy w prace badawczo-rozwojowe. To też spowodowało, że przestawialiśmy nasze tory na to, co jest najważniejsze dla rozwoju gospodarczego jako takiego.



Ile pieniędzy popłynęło już na Pomorze od chwili wejścia Polski do Unii?



- Odpowiedzialnie mogę powiedzieć, że bezpośrednio z Brukseli ponad 50 miliardów złotych. To jest ponad 20 tysięcy różnych projektów - od społecznych, przez dopłaty dla rolników po wszelkiego rodzaju inwestycje.



Region się wzbogacił?



- Na pewno tak. Dla mieszkańców najbardziej widoczny jest rozwój infrastruktury. Korzystamy z lotniska, jeździmy pociągamy Pendolino, które zostały zakupione ze środków Funduszu Spójności. Teraz samorząd kupił dziesięć pociągów m.in. dla naszej Pomorskiej Kolei Metropolitarnej, na linię na Kaszuby i metropolii.



To są projekty, z których jesteście najbardziej dumni?



- Tak. One realnie zmieniają oblicze regionu.



A co jest takim flagowym przedsięwzięciem w obecnej perspektywie budżetowej na lata 2014-2020?



- Przede wszystkim realizujemy cele, które zdefiniowaliśmy sobie w naszej strategii rozwoju województwa w perspektywie do 2020 roku. One są związane właśnie z rozwojem transportu zbiorowego. Oprócz wspomnianych pociągów, zakupiliśmy kilkadziesiąt autobusów w różnych miastach - w Słupsku, Chojnicach, Starogardzie Gdańskim oraz Kościerzynie. Modernizujemy dwie linie kolejowe. Na przestrzeni dwóch lat zostaną już całkowicie uruchomione - mówię tutaj o linii do Słupska i Ustki na zachodzie województwa, i na wschodzie z Malborka przez Kwidzyn w stronę Grudziądza. Chodzi o to, żeby wzrastał udział podróży transportem zbiorowym.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jan Szymański o priorytetach RPO w województwie pomorskim INTERIA.TV



A na jakim etapie jest realizacja projektów ujętych w aktualnej "siedmiolatce"?



- Nie mamy większych problemów. Mamy największy w kraju wskaźnik zakontraktowania, czyli w umowach. Płatności idą też całkiem nieźle. Warto wyróżnić też nowe elementy związane z wykorzystaniem środków - to znaczy część z nich przeznaczyliśmy na wsparcie zwrotne, czyli na pożyczki dla przedsiębiorców, którzy chcą robić innowacje, ale też na pożyczki na rewitalizację realizowane przez przedsiębiorców czy samorządy na obszarach zdegradowanych, czy pożyczki na projekty z OZE.



Ile środków zostało przeznaczonych na pożyczki?



- Prawie 8 proc. alokacji programu przeznaczyliśmy na takie wsparcie. To są środki, które będą do nas wracać i będziemy dalej je inwestować w kolejnych latach w tych obszarach. Jako pierwsi w Polsce powołaliśmy specjalną instytucję, która zarządza tymi środkami, stworzyliśmy takie produkty finansowe jak pożyczka turystyczna czy miejska.



Wspomniał pan o innowacjach. Co się pod nimi kryje?



- Unijna polityka inteligentnych specjalizacji pomogła nam nazwać i zdefiniować te obszary gospodarki, które niosą za sobą największą szansę rozwoju w przyszłości. Widzimy nadzieję w badaniach prowadzonych przez jednostki naukowe znajdujące się na uczelniach wyższych, ale też w prowadzonych przez odrębne podmioty na przykład w obszarze energetyki. Staramy się je wspomóc poprzez inwestycje w infrastrukturę, na której prowadzi się badania. Tutaj głównym beneficjentem jest Politechnika Gdańska.



Co jest w planach?



- Mamy dwa bardzo duże projekty, one jeszcze nie zostały zrealizowane. Pierwszy to budowa superkomputerów, które będą miały największe mocne obliczeniowe i będą prowadziły obliczenia dla przedsiębiorców. To jest ponad stumilionowy projekt. Ale w planach jest też Centrum Ekoinnowacji, które ma prowadzić badania w sektorze odnawialnych źródeł energii, zajmować się energetyką. Mamy w województwie duży koncern energetyczny, cele z poziomu unijnego, jeśli chodzi o źródła energii to właśnie odnawialne źródła, a nie kopalnie. Politechnika będzie współpracować z przedsiębiorcami, którzy w tym obszarze chcą się rozwijać, tworzyć nowe produkty i nowe technologie.



Mamy cztery obszary, zdefiniowane przez nasz region, gdzie koncentrujemy nasze inwestycje, jeśli chodzi o innowacje. Jest to obszar przemysłów morskich, który był z nami od zawsze ze względu na położenie, obszar energetyki szczególnie związany z OZE, obszar technologii medycznych i na koniec obszar związany z technologiami informatycznymi. A oprócz tego wspieramy eksport poprzez projekty, które realizuje nasza spółka, czyli Agencja Rozwoju Pomorza. Wspieramy też inwestorów w ramach inicjatywy Invest in Pomerania. Tu już mamy pewne sukcesy - w naszym poprzednim programie regionalnym mieliśmy ponad 8 tys. nowych miejsc pracy w wyniku działania wspierającego właśnie przez Invest in Pomerania. Widzimy rozwijające się dzielnice biurowe w Oliwie czy we Wrzeszczu. Ale oprócz tego będziemy przygotowywać tereny do inwestowania. W kontekście wsparcia przedsiębiorców i innowacji to są najbardziej efektywne projekty.



Pomorze jest też regionem słynącym z turystyki. Jak środki unijne przełożyły się na rozwój tego obszaru?



- Bardzo dobrze, dlatego że my już w strategii powiedzieliśmy, że to jest gałąź gospodarki. Mamy bogactwo w postaci Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego, jezior, rzek i terenów, przez które przebiegają ścieżki rowerowe. Tutaj są trzy flagowe projekty turystyczne, czyli rozbudowa marin, przystani kajakowych i szlaków rowerowych. Na te projekty jest ponad 200 milionów złotych.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak wydać osiem mld zł, czyli polityka spójności w województwie pomorskim INTERIA.TV