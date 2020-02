Szczyt w Brukseli, na którym negocjowano unijny budżet, zakończył się fiaskiem. Nie udało się wypracować porozumienia.

Wcześniej informowano, że grupa przyjaciół spójności, do której należy Polska, nie zgodziła się na obniżenie budżetu UE. Z kolei inne państwa - przede wszystkim Holandia, Austria, Dania i Szwecja - domagały się zdecydowanych cięć.

Wyjaśnijmy, że w Brukseli negocjowano unijny budżet na lata 2021-2027.

KE próbowała uratować negocjacje

Po wielogodzinnych piątkowych rozmowach w Brukseli nie doszło do przełomu. Z pomocą starała się przyjść Komisja Europejska, która zaproponowała cięcia w nowych politykach, takich jak m.in.: finansowanie prac badawczo-rozwojowych (Horyzont Europa z 80,9 mld euro do 80 mld euro), polityka kosmiczna (z 13,2 mld euro do 12,3 mld euro) czy mobilność wojskowa (z 1,5 mld euro do 0). Dzięki ograniczaniu wielkości nowych programów UE udałoby się - w propozycji KE - osiągnąć oszczędność rzędu 5 mld euro w przyszłym budżecie UE.

Cztery państwa: Holandia, Dania, Szwecja i Austria - domagały się ograniczenia wielkości budżetu na nową perspektywę finansową o 70 mld euro, tj. ograniczenie jego wysokości z 1,074 proc. do 1 proc. dochodu narodowego brutto 27 państw UE.

Wcześniej Viktor Orban, premier Węgier, który rozmawiał z dziennikarzami w biurze prasowym w budynku Rady Europejskiej, powiedział, że jest za budżetem zbliżonym wielkością do tego, który zaproponował Parlament Europejski, tj. 1,3 proc. dochodu narodowego brutto wszystkich krajów Wspólnoty.

Rozbieżności były tak duże, że nie udało znaleźć się wspólnego stanowiska. I chociaż negocjacje prowadził szef Rady Europejskiej Charles Michel, to KE wyszła z nową propozycją budżetu (dokument opublikowało "Politico"). Bogate kraje miały utrzymać rabaty (zabezpieczenie 100 proc. wartości nominalnej rabatów ryczałtowych w 2020 r. dla Austrii, Danii, Szwecji, Holandii i Niemiec), a Holandia dodatkowo miała więcej czerpać z pobieranych ceł (25 proc. w latach 2021-2023).

Mało tego, Austria miałaby otrzymać bonusową kwotę ryczałtową w wysokości 100 mln euro. Nowa propozycja zakładała przesunięcie większych środków na wspólną politykę rolną, więcej pieniędzy na politykę spójności i politykę klimatyczną (do 27 proc. z perspektywą na 30 proc. do roku 2027), w tym na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.

Komentarz Charlesa Michela na gorąco

"Porozumienie w sprawie budżetu UE na lata 2021-2027 nie było możliwe, temat wieloletnich ram finansowych jest bardzo trudny" - powiedział przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, ogłaszając fiasko rozmów unijnych przywódców na temat kształtu unijnej kasy.

"Potrzebujemy więcej czasu" - przyznał Michel.

Jak zaznaczył, rozmowy są bardzo trudne m.in. ze względu na dziurę po brexicie, która wynosi 60-74 mld euro w okresie siedmiu lat. Belg zapowiedział konsultacje ze stolicami w najbliższych dniach i tygodniach, ale nie zdradził, kiedy zamierza podjąć kolejną próbę ustalenia budżetu.