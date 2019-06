Kwieciński: Finał negocjacji budżetowych w drugiej połowie 2020

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2021-2027 zostanie najprawdopodobniej przyjęta w drugiej połowie 2020 roku, gdy prezydencję UE obejmą Niemcy - ocenia minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

"Mocno zaawansowane są już rozmowy techniczne, czyli to, co będziemy finansowali i na jakich zasadach" - mówi o nowym budżecie Jerzy Kwieciński i dodaje: "Trzeba szczerze powiedzieć, że postęp w najważniejszych elementach, czyli w finansach, jest do tej pory dość umiarkowany".



Zdaniem ministra są "znikome szanse na to, byśmy uchwalili budżet w tym roku".

"Stawiałbym na drugą połowę 2020 roku, gdy prezydencję UE obejmą Niemcy. Wiele krajów liczy na to, że to właśnie Niemcy doprowadzą do kompromisu w sprawie budżetu" - prognozuje Kwieciński.

Tak późne przyjęcie nowej perspektywy finansowej można oznaczać - zdaniem ministra - opóźnienia w zatwierdzaniu programów operacyjnych przez Komisję Europejską.

Jerzy Kwieciński komentuje także plany wyodrębnienia w nowym budżecie specjalnego budżetu dla krajów strefy euro.

"Budżet dla eurogrupy jest przewidywany jako część budżetu ogólnego UE i to jest rozwiązanie, które zdecydujemy preferujemy" - podkreślił polityk.

Kwieciński dodał też, że budżet dla strefy euro będzie "instrumentem, który ma przeciwdziałać ewentualnym kryzysom".