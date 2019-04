Liberadzki: Myślę, że rząd W. Brytanii tak naprawdę nie chce wyjść z UE

- Myślę, że rząd W. Brytanii tak naprawdę nie chce wyjść z UE, ale nie ma do tego podstaw prawnych, bo mamy wynik referendum - mówi Bogusław Liberadzki z SLD, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, w rozmowie z Agnieszką Maj z Interii.

Na początku rozmowy europoseł Bogusław Liberadzki odniósł się do pożaru katedry Notre Dame w Paryżu. - Myślę, że wszyscy powinniśmy się włączyć w odbudowę katedry. To jest część nie tylko francuskiej, ale naszej europejskiej tożsamości kulturowej - powiedział.

Dziennikarka pytała także o trwającą debatę na temat brexitu. Termin wyjścia Wielkiej Brytanii z UE został przesunięty do 31 października. Czy zdaniem Liberadzkiego, będzie to ostateczna data?

- Ja mam takie przeczucie, że nie nastąpi brexit efektywnie. Gra się toczy o następującą rzecz - jak wychodzić, ale nie wyjść - uważa europoseł.

- 31 października to wystarczająco dużo czasu, żeby powiedzieć sobie, ta większość parlamentarna nie radzi sobie z całym procesem wyjścia z UE - stwierdził.

W jego ocenie, społeczeństwo brytyjskie zaczyna sobie zdawać sprawę, jak szkodliwe jest wyjście z UE. - Spodziewam się, że będą presje następujące: zorganizujmy nowe wybory na Wyspach, potwórzmy referendum i zróbmy wszystko, co możliwe, żeby w UE zostać - powiedział europoseł.



- Daję temu scenariuszowi więcej niż 50 proc. - dodał.



- Myślę, że rząd W. Brytanii tak naprawdę nie chce wyjść z UE, ale nie ma do tego podstaw prawnych, bo mamy wynik referendum - zauważył.



W opinii Liberadzkiego to, co się dzieje się w Izbie Gmin, pokazuje, że "Brytyjczycy jako naród są poniżeni". Jego zdaniem termin 31 października zostanie przesunięty z 31 października na 29 marca, po to, aby aby zostało zorganizowane referendum. Jego zdaniem Brytyjczycy uświadomili sobie jak ważny jest dla nich rynek 500 mln osób w UE.



"Piłka jest po stronie rządu"

Dziennikarka pytała także europosła o strajk nauczycieli. Trwa spór, kto powinien ustąpić?

- Rząd - odpowiedział bez wahania europoseł. - Strona rządowa powinna wynegocjować takie warunki, oczywiście jak najkorzystniejsze z punktu widzenia budżetu, ale które dla związków zawodowych będą akceptowalne - stwierdził.

- Rząd pokazał, że budżet ma kwoty nieograniczone - powiedział Liberadzki, wymieniając rozszerzenie programu 500 plus, czy trzynastą emeryturę. - Teraz rząd nie przekona nikogo, że w budżecie nie ma środków - dodał.



- Piłka jest po stronie rządu i to od rządu zależy, jaki będzie przebieg matur i jak zakończy się ten strajk - skwitował Bogusław Liberadzki.



Czy nauczyciele powinni mieć zwiększone pensum? - dopytywała dziennikarka Interii.



- Ja nie chcę rozmawiać w tej kategorii. Nie oceniajmy nauczycieli tylko w kategorii godzin formalnie spędzonych przed tablicą, bo zanim pod nią staną muszą się przygotować - podkreślił.



20 mld euro mniej dla Polski. Uda się wynegocjować więcej?

Rozmowa dotyczyła także budżetu unijnego. "Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej Polsce ma przypaść 20 mld euro mniej na politykę spójności, czyli np. na budowę dróg, szpitali. Czy jest szansa wynegocjować dla nas więcej?" - dopytywała Agnieszka Maj.

- Jak długo trwają negocjacje, tak długo jest szansa - uważa Liberadzki.

Europoseł zwrócił też uwagę, że szanse na więcej pieniędzy z UE wzrastają, jeśli Polska będzie mieć opinię państwa praworządnego.

Jak zaważył, Polska może dostać mniej pieniędzy z Funduszu Spójności, ale są "inne pieniądze". - Jest 60 mld euro do wzięcia z dwóch przynajmniej powodów. Pierwszy powód to europejski przemysł zbrojeniowy - 35 mld euro, nie zaaplikowaliśmy do projektów. Drugie 25 mld euro na programy dostosowawcze - stwierdził. Jak wyjaśnił, chodzi o badanie możliwości celowości przystąpienie do strefy euro.