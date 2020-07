Mateusz Morawiecki: Wchodzimy w decydującą fazę maratonu negocjacyjnego

- Wkrótce będziemy mogli ocenić różne zależności, różne propozycje schematu negocjacyjnego, który co chwilkę ulega modyfikacjom, ponieważ są to negocjacje bardzo wielostronne – powiedział w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki / Radek Pietruszka /PAP

Poniedziałek (20 lipca) będzie czwartym dniem szczytu unijnego w Brukseli. W nocy toczyły się trudne negocjacje w sprawie kształtu funduszu odbudowy. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel przygotowuje nową propozycję negocjacyjną, która ma zbliżyć stanowiska różnych krajów. Europejscy liderzy rozpoczną rozmowy o godz. 17.

Reklama

- Podstawowy parametr - a jest to pewna wymuszona przez grupę najbardziej skąpych, egoistycznie nastawionych państw, patrzących wąsko przez swój własny pryzmat - kwota wynegocjowana do dalszych rozmów, teraz wstępnie na stole, to 390 mld euro w dotacjach - powiedział szef polskiego rządu.

Wcześniej w 750-miliardowym funduszu odbudowy, który ma pomóc państwom członkowskim UE w wychodzeniu z kryzysu gospodarczego po pandemii COVID-19 - wysokość bezzwrotnych dotacji określono na 500 mld euro. Natomiast 250 mld euro miałoby być rozdzielone w formie pożyczek.

- Jest to pewnego rodzaju dług zaciągany przez UE, przy czym ta część kredytowa jest długiem zaciąganym przez państwa członkowskie, które się na dług zdecydują - wyjaśnił premier. Dodał także, że "fundusz jest dzielony na poszczególne państwa według pewnych parametrów". - 390 mld, wcześniej 500 mld euro - to duża różnica. Dlatego znaleźliśmy się przy stole negocjacyjnym, że UE po epidemii koronawirusa wpadła w tarapaty. Porównując do innych dużych obszarów na świecie, widać wyraźnie, że są to bardzo poważne problemy - ocenił.

Z Brukseli Bartosz Bednarz