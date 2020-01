Nowe oblicze Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie

Dzięki pieniądzom pozyskanym z funduszy unijnych, rzeszowska Podziemna Trasa Turystyczna zmieni się w nowoczesną, interaktywną instytucję kultury - zapewniają władze miasta.

Zdjęcie Podziemna Trasa Turystyczna przed modernizacją /fot. Bogdan Szczupaj/Serwis Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa /

Jedną z najciekawszych atrakcji Rzeszowa jest Podziemna Trasa Turystyczna - "Rzeszowskie Piwnice", czyli budowana latami przez mieszkańców unikatowa sieć piwnic i korytarzy, przebiegająca na głębokości około 10 metrów pod płytą Rynku.

Reklama

Wejście do piwnic znajduje się przy Ratuszu, od ul. Słowackiego (Rynek 26).

Kompleks powstawał od XVI do XVIII wieku. W jego skład wchodzi 15 korytarzy i 25 piwnic, a jego powierzchnia to 646 metrów kwadratowych.

- To atrakcyjny obiekt, przyciągający turystów. Jednak w tym momencie, ze względu na jego układ architektoniczny, nie jesteśmy w stanie przekazać w nim wszystkich treści, jakie byśmy chcieli. Dlatego władze miasta postanowiły przeprowadzić remont i dostosować obiekt do współczesnego odbiorcy - mówi Interii Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy z rzeszowskiego Urzędu Miasta Paweł Potyrański.

Tak zrodził się projekt "Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury", którego zadaniem jest - jak czytamy w opisie - "stworzenie nowej odsłony Piwnic, jako interaktywnej instytucji kultury, łączącej aspekty historyczne z nowoczesnymi technikami i metodami ukazania wielowątkowej historii Rzeszowa w szerszej niż dotąd perspektywie".

Projekt o wartości 19 257 493,09 zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko otrzymał 12 893 534,65 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (perspektywa finansowa UE 2014-2020).

Zdjęcie Podziemna Trasa Turystyczna przed modernizacją / fot. Bogdan Szczupaj/Serwis Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa /

Jak zmieni się Podziemna Trasa Turystyczna?

Po remoncie obiekt zmieni się nie do poznania. Jak opisuje Paweł Potyrański - dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii multimedialnych, możliwe będzie przekazanie w ciekawy sposób wielowątkowej historii Rzeszowa i regionu.

- Obiektów typu trasa podziemna jest wiele, jednak każdy z nich ma swój specyficzny charakter. I właśnie ten charakter chcemy wzmocnić w taki sposób, żeby jeszcze bardziej podkreślić jego unikatowość - dodaje.

Zwiedzający będą mogli wziąć udział w interaktywnej grze, w której staną się bohaterami legendy i sami zdecydują, jak potoczy się ich zadanie.

- Oczywiście będzie można spokojnie przejść tę trasę, ale jeżeli ktoś będzie chciał, to będzie mógł wziąć udział w grze, by odkryć największą zagadkę Rzeszowa. Nie będę zdradzał, co to jest, ale zapewniam, że będzie to coś zaskakującego, swego rodzaju skarb - mówi Potyrański.

Możliwych scenariuszy przejścia trasy planowanych jest kilka, co dodatkowo ma zachęcić mieszkańców i turystów do ponownego odwiedzenia trasy.

Dodatkowy działania pozaprojektowe

Paweł Potyrański dodaje, że prowadzone będą dodatkowe działania mające ochronić obiekt przed naturalnym zniszczeniem.

- Centrum Rzeszowa położone jest na skale lessowej, która podlega różnym procesom. Zwykłe chodzenie czy zmiana wilgotności powoduje, że piwnice ulegają niszczeniu. Prowadzone działania mają więc na celu nie tylko poprawę atrakcyjności obiektu, ale też jego zabezpieczenie, by służył miastu jak najdłużej - podkreśla.

Do końca modernizacji Podziemna Trasa Turystyczna jest zamknięta dla zwiedzających. Zgodnie z planem, prace mają się zakończyć 30 listopada 2020 r.

Zdjęcie Podziemna Trasa Turystyczna przed modernizacją / fot. Bogdan Szczupaj/Serwis Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa /

JB