Dzięki polityce spójności UE, w ciągu 15 lat w pięciu województwach Polski Wschodniej zrealizowano ponad 57 tys. projektów o wartości ok. 206 mld zł - podał resort inwestycji i rozwoju. Program Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013 przyczynił się do powstania ok. 20 tys. miejsc pracy.

Zdjęcie Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju /Grzegorz Banaszak /Reporter

"W sumie dzięki polityce spójności UE zrealizowano na terenie pięciu województw Polski Wschodniej już ponad 57 tys. projektów o wartości ponad 206 mld zł" - napisano w czwartkowym komunikacie.



Wskaźnik PKB per capita

Jak dodano, Polska Wschodnia odrobiła 1/5 dystansu rozwojowego w stosunku do pozostałych państw członkowskich UE, a jej PKB per capita wynosi blisko 50 proc. średniej unijnej.

Resort przypomniał, że 15 lat temu, kiedy Polska wstępowała do Unii Europejskiej, pięć województw Polski Wschodniej było najmniej zamożnymi regionami - nie tylko w kraju, ale i wśród wszystkich 24 państw ówczesnej Unii.

"Jakość życia mieszkańców województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego znacznie odbiegała od przeciętnego poziomu życia w pozostałych krajach Wspólnoty. Tę różnicę obrazował wskaźnik: produkt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca, który w 2006 r. w tych województwach wynosił niewiele ponad 1/3 średniej UE" - napisano.

Jak czytamy, na perspektywę UE 2014-2020 przygotowano kolejny, o porównywalnym budżecie, program dla pięciu województw - Program Polska Wschodnia; obecnie trwają prace nad jego następcą na lata 2021-2027.

Na co przeznaczono pieniądze?

Ministerstwo przypomniało, że Program Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 finansował inwestycje uczelni, a także podstawową infrastrukturę. Powstało m.in. blisko 10 tys. km szkieletowej sieci szybkiego internetu i 5 tys. km sieci dostępowych. Poprawiono dostępność transportową makroregionu, oddając do użytku łącznie ponad 353 km dróg krajowych i wojewódzkich, w tym 23 obwodnice miast o długości 113 km i dwa nowe mosty na Wiśle (Kamień i Połaniec). Powstał również Wschodni szlak rowerowy Green Velo, czyli ponad 2 tys. km tras rowerowych łączących największe atrakcje turystyczne pięciu województw.

"Oszacowano, że realizacja Programu Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 przyczyniła się do utworzenia około 20 tys. miejsc pracy w Polsce Wschodniej. Wszystkie zrealizowane inwestycje stanowiły solidną bazę dla kolejnego Programu Polska Wschodnia na lata 2014-2020, który skupia się na wzroście konkurencyjności i innowacyjności makroregionu" - wskazano.

"Dziś Polska Wschodnia to miejsce, w którym żyje się lepiej, z dobrymi warunkami dla nowych inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości, z rozwiniętą bazą turystyczną, przyciągającą turystów z kraju i zza granicy. Choć wiele już zmieniono, makroregion nie ustaje w działaniach na rzecz rozwoju. Dlatego odpowiedź na pytanie +czy w Polsce Wschodniej warto mieszkać, pracować i inwestować?+ może być tylko jedna - tak" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak.

Resort przypomniał, że wśród kluczowych dla Polski Wschodniej inwestycji finansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko znalazły się przedsięwzięcia, które przyczyniły się do lepszego skomunikowania tej części kraju oraz usprawniły działanie sieci elektrycznych w makroregionie. Były to np.: budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa - Lublin, budowa linii energetycznej Chełm - Lublin, budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej, która obejmuje linię kolejową z Rzeszowa do portu lotniczego Rzeszów - Jasionka.