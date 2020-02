Róża Thun dla Interii: Nie wiem, czy to kompletna ignorancja ze strony Beaty Szydło?

- Nie wiem, czy to jest kompletna ignorancja ze strony Beaty Szydło, czy ona po prostu nie zna faktów, czy może specjalnie manipuluje? - tak Róża Thun w rozmowie z Interią odniosła się do słów europosłanki PiS na temat unijnej debaty dotyczącej praworządności w Polsce.

Zdjęcie Róża Thun: Może ktoś pisze przemówienia Beacie Szydło, a ona je czyta, nie rozumiejąc co mówi? /INTERIA.PL

W trakcie wtorkowej debaty w Parlamencie Europejskim Beata Szydło powiedziała, że reformy wymiaru sprawiedliwości przeprowadzane przez PiS "są wprowadzane na wzór rozwiązań obowiązujących w innych krajach członkowskich".

Reklama

"Od czterech lat tłumaczymy się z tego, co w innych krajach UE funkcjonuje od dawna Dlaczego tak się dzieje? Zastanówcie się dlaczego Polska jest krytykowana za rozwiązania, które znacie z własnych krajów, dlaczego debatujecie nad kompetencjami, które traktaty unijne dały parlamentom narodowym, a nie nam tutaj" - pytała europosłów europosłanka PiS.

Szydło stwierdziła również, że debata na temat praworządności w Polsce na forum europarlamentu miała "charakter polityczny".

- Wypowiedź Beaty Szydło totalnie mijała się z prawdą - skomentowała w rozmowie z Interią eurosposłanka Róża Thun z Koalicji Obywatelskiej. - Oczywiście, że tutaj uprawiamy politykę, a trzeba odróżnić politykę od partyjniactwa. Polityką jest to, że my walczymy o praworządność w Unii Europejskiej. O to, żeby rządy nie łamały prawa.

- Permanentny argument PiS, że zostali wybrani, dlatego mogą nie przestrzegać konstytucji i zmieniać prawo tak jak im się chce, to jest po prostu coś niewiarygodnego - powiedziała.

Thun: Ignorancja czy manipulacja?

- Pamiętajmy, że sędzia w każdym kraju członkowskim Unii jest również sędzią europejskim. Jeżeli zatem nasze sądu nie zostaną uznane jako sądy niezależne od wpływu jednej partii, to wyroki wydawane przez polskich sędziów nie będą uznawane w innych krajach członkowskich. A takich spraw jest dużo: rozwodowych, alimentacyjnych, spadkowych, z prawa pracy - wymieniała europosłanka KO.

- Ta sprawa jest o tyle polityczna, że przestrzegania prawa jest sprawą polityczną. Robienie z tego sprawy partyjnej jest ohydną manipulacją. Porównywanie niszczenia systemu sprawiedliwości i porządku prawnego w Polsce, które uprawia PiS, do tego co dzieje się w innych krajach, jest kolosalnym nadużyciem - oceniała Thun.

- Ja nie wiem, czy to jest kompletna ignorancja ze strony byłej premier Polski [Beaty Szydło - przyp.red.] czy ona po prostu nie zna faktów, czy może specjalnie manipuluje. Trudno mi to ocenić. Może ktoś jej pisze te przemówienia, a ona je czyta, nie rozumiejąc co mówi? - zastanawiała się europosłanka.

Sprawa europosłów na szubiennicach

Róża Thun mówiła także o decyzji prokuratury u umorzeniu śledztwa w sprawie "szubienic". Chodzi o manifestację narodowców, którzy powiesili na symbolicznych szubienicach zdjęcia polityków PO, którzy w Parlamencie Europejskim zagłosowali za rezolucją ws. praworządności. Dzisiaj o okręgowy w Katowicach wyda decyzję w sprawie. - Nie zgadzamy się z decyzją prokuratury. Czujemy się zagrożeni., zwłaszcza tym, że z przyzwoleniem prokuratury odbywa się nawoływanie do nienawiści - powiedziała Róża Thun.