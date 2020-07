Jestem przekonany, że porozumienie jest możliwe - uważa szef Rady Europejskiej Charles Michel, który poinformował w poniedziałek wieczorem, że ma gotowy nowy tekst zapisów na szczyt. Propozycja Michela utrzymuje powiązanie praworządności z dostępem do funduszy UE. Takiemu rozwiązaniu długo sprzeciwiał się polski rząd.

Zdjęcie Szef Rady Europejskiej Charles Michel /Francisco Seco / POOL / AFP /AFP

Szef Rady Europejskiej Charles Michel poinformował w poniedziałek wieczorem, że ma gotowy nowy tekst zapisów na szczyt i jest przekonany, że osiągnięcie porozumienia przez przywódców jest możliwe. Obrady w gronie 27 państw mają się zacząć 1,5 godz. po wysłaniu przez niego propozycji.

Reklama

"Mam zamiar wysłać moją nową propozycję do wszystkich liderów. To owoc kolektywnej pracy wszystkich liderów i ich zespołów. Wiem, że ostatnie kroki są zawsze najtrudniejsze, ale jestem przekonany, że nawet jeśli jest to trudne, nawet jeśli będzie wymagało dalszej pracy, to porozumienie jest możliwe" - powiedział w Brukseli Michel.

Co zawiera propozycja Michela?

Propozycja Michela zakłada budżet UE na lata 2021-2027 w wysokości 1,074 bln euro.

W funduszu odbudowy ma się znaleźć 750 mld euro, w tym 390 mld w grantach, a dostęp do funduszy unijnych ma być powiązany z praworządnością - informuje PAP.

Ponadto propozycja Michela zakłada ścięcie wydatków na rolnictwo w funduszu odbudowy o połowę do 7,5 mld euro.

Cięcia mają się także pojawić w programie badań i innowacji - z 13,5 do 5 mld euro oraz programie inwestycyjnym InvestEU - z 30,3 do 2,1 mld euro. Niewielką obniżkę przewidziano także w środkach na politykę spójności - z 50 do 47,5 mld euro.



W propozycji Michela osłabiono też "warunkowość klimatyczną". Wykreślono bowiem zdanie o konieczności zadeklarowania neutralności klimatycznej w celu uzyskania dostępu do środków na transformację przez dane państwo. Zamiast tego mowa o dążeniu do neutralności klimatycznej całej Unii Europejskiej.

70 proc. grantów ma zostać przyznanych w latach 2021 i 2022, pozostałe 30 proc. do końca 2023 r.

Morawiecki: "Nie" dla uznaniowości

Poniedziałek (20 lipca) jest czwartym dniem szczytu unijnego w Brukseli. W nocy toczyły się trudne negocjacje w sprawie kształtu funduszu odbudowy.



Polska nie zgadzała się m.in. na uwzględnienie w konkluzjach szczytu zapisów dotyczących praworządności, jak również uzależnienie wypłaty funduszy od przyjęcia przez konkretne państwa zobowiązania o neutralności klimatycznej do 2050 r.

- Musimy uzyskać to, na co wskazujemy od samego początku, tj. brak jakiejkolwiek uznaniowości po stronie ciał unijnych w obszarze przede wszystkim praworządności. Cały czas negocjujemy kwestie związane z klimatem - podkreślił premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z dziennikarzami.