Włodzimierz Cimoszewicz o projekcie PiS: Zasługuje na najsurowszą krytykę

- Ten projekt i ewentualnie uchwalona na jego podstawie ustawa zasługują na najsurowszą, wyobrażalną krytykę - ocenił w rozmowie z Interią plany PiS dotyczące dyscyplinowania sędziów były premier, a obecnie europoseł Włodzimierz Cimoszewicz.

Sąd Najwyższy opublikował we wtorek opinię na temat Projektu Prawa i Sprawiedliwości, który ma wprowadzić zmiany w ustroju sądów powszechnych oraz SN. "Filozofia opiniowanego przedłożenia wpisuje się w logikę, jaką kierowano się przy wprowadzaniu stanu wojennego" - głoszą uwagi SN do projektu.

W ocenie SN sprzeczność pomiędzy prawem polskim a unijnym, jaką projektodawca zamierza wywołać, z dużym prawdopodobieństwem prowadzić będzie do wszczęcia przez instytucje Unii Europejskiej procedury o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom wynikającym z traktatów, a nawet do konieczności opuszczenia Unii Europejskiej. Czy możliwy jest taki scenariusz? O to pytany był przez Interię Włodzimierz Cimoszewicz, były premier, a obecnie europoseł.

- Po pierwsze ten projekt i ewentualnie uchwalona na jego podstawie ustawa zasługują na najsurowszą, wyobrażalną krytykę - stwierdził Cimoszewicz. - Natomiast z tym wyjściem z UE jest tak, że Traktat o UE nie przewiduje wyrzucenia państwa, pozbawienia go członkostwa. Państwo może samo wystąpić, czego dowodem jest Wielka Brytania. Ja rozumiem, że w tej chwili władze obecne naszego kraju nie potwierdzają chęci wyprowadzenia Polski z UE, jednak zastanawiam się, co się może stać, jeśli państwo członkowskie będzie odrzucało elementarne zasady UE, w tym także nie będzie respektowało orzeczeń TSUE - mówił.

Europoseł odniósł się także do planów powiązania funduszy UE z praworządnością.

- Obecne działania PiS być może nie prowadzą w krótkim okresie do rozstania z UE, ale podnoszą nieprawdopodobnie możliwość tego, że Polska straci miliardy, dziesiątki miliardy euro - zaznaczył. - W moim przekonaniu, to, co się wiąże z planowaniem finansów na najbliższe lata, jest tym obszarem, gdzie najdotkliwiej odczujemy konsekwencje pisowskiego bezprawia - dodał.

W rozmowie z Interią Włodzimierz Cimoszewicz odniósł się również do pomysłu "stref wolnych od LGBT". Czy samorządy, które podjęły takie uchwały, powinny, jego zdaniem, je odwołać?

- Oczywiście. To jest zupełny elementarz człowieczeństwa, humanitaryzmu, tolerancji, podstawowych reguł i zasad europejskiej cywilizacji - podkreślił Cimoszewicz.