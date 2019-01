​Czaputowicz o konferencji bliskowschodniej: Nie jest skierowana przeciwko żadnym krajom

"Konferencja bliskowschodnia w Warszawie nie jest skierowana przeciwko żadnym państwom" - powiedział dziennikarzom w Brukseli minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. "Wszystkie kraje UE są na nią zaproszone" - dodał.

W poniedziałek w Brukseli trwa spotkanie ministrów spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej. Czaputowicz poinformował dziennikarzy, że przedstawił szefom resortów państw członkowskich założenia konferencji bliskowschodniej, która będzie organizowana w Warszawie w lutym.

"Poinformowałem, że nie jest ona skierowana przeciwko żadnym państwom. Wszystkie państwa członkowskie UE są zaproszone na tę konferencję. Chcemy przedstawić pozytywny program dla Bliskiego Wschodu" - wskazał.

Mogherini się nie pojawi

Dodał, że rozmawiał też o tym z szefową unijnej dyplomacji Federicą Mogherini, która była informowana wcześniej o wydarzeniu. "Oczywiście to jest ustalone z nią, z Unią Europejska. Sama w tym czasie ma zaplanowaną podróż do Afryki, więc raczej nie przyjedzie. Natomiast jest tutaj pewne wsparcie dla działań Polski, pewna nadzieja związana z tą konferencją" - zaznaczył.

Czaputowicz odpiera krytykę

Powiedział, że spotkał się z opiniami "obserwatorów", iż "Polska jest koniem trojańskim Ameryki albo chce zburzyć jedność Unii Europejskiej". "Nie. Polska jest zwolennikiem polityki unijnej. Jesteśmy też za utrzymaniem porozumienia nuklearnego (z Iranem). Chcemy stworzyć nowe możliwości współpracy. Widzimy potrzebę, aby poważnie zająć się problemem Bliskiego Wschodu, zbliżenia stanowiska UE i USA. To jest naszym zamiarem" - wskazał. Dodał, że nie jest też intencją USA rozbijanie jedności UE w tym zakresie.

Zaznaczył, że konferencję należy traktować jako "szansę na posunięcie do przodu kwestii bliskowschodnich".

Reakcja na konferencję jest "pozytywna"

Czaputowicz poinformował dziennikarzy, że przedstawił szefom dyplomacji państw członkowskich założenia konferencji bliskowschodniej.

Jak powiedział, reakcja na konferencje jest "pozytywna". "Jesteśmy na początkowym etapie. Program ramowy jest określony przez nas i przez Stany Zjednoczone i będzie dzisiaj dystrybuowany. (...) Myślę, że wtedy państwa podejmą decyzję, natomiast do mnie dochodzą sygnały ze strony wielu ministrów, że rozważają udział w tej konferencji" - wskazał.

Hunt "zrobi wszystko, by być"

Zaznaczył, że minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Jeremy Hunt powiedział mu podczas rozmowy, że zrobi wszystko, aby być na konferencji. Dodał, że rozmawiał także z ministrem spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maasem, który odniósł się do niej pozytywnie. "Jesteśmy dobrej myśli" - wskazał Czaputowicz. Dodał, że zapewnił ministrów co do tego, że na pewno na konferencji będzie możliwość przedstawienia "w sposób nieskrępowany" stanowiska Unii Europejskiej, nawet jeśli się ono różni w niektórych szczegółach od stanowiska USA.