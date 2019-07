Parlament przyjął plan odbudowy Notre Dame

Francuski parlament przyjął plan odbudowy katedry Notre Dame w Paryżu. W kwietniu pożar zniszczył znaczną część dachu. Całkowicie spłonęła charakterystyczna iglica.

Według francuskich komentatorów, decyzja parlamentu jest zielonym światłem dla projektów odbudowania w nowej formie iglicy, zniszczonej przez żywioł. Bryła katedry jest gotycka, ale spiczasta konstrukcja została zbudowana w XIX wieku, po tym, jak oryginalna iglica została zburzona sto lat wcześniej.

Atmosfera w czasie głosowania w parlamencie było bardzo gorąca. Starli się tam zwolennicy tradycji - odbudowania iglicy w takiej formie, w jakiej była przed pożarem, i sympatyków projektu prezydenta Emmanuela Macrona, który opowiada się za nową iglicą, oddającą ducha współczesnej architektury. Wcześniej Senat odrzucił tę propozycję. Minister kultury Franck Riester podkreślił, że głównym celem jest odrestaurowanie katedry w takim kształcie, by - jak to ujął - mogła znów trafić do serc Francuzów i całego świata.



Według wcześniej publikowanych sondaży, większość opinii publicznej życzy sobie odbudowania katedry w takim kształcie, w jakim była przed pożarem. Istnieje jednak kilkanaście projektów tego przedsięwzięcia, włącznie z urządzeniem ogrodów na odbudowanym dachu Notre Dame.