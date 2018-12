Jesteśmy uzależnieni od natury - to jedyna gałąź, na której musimy siedzieć, a jednak ciągle ją podcinamy - mówił w homilii podczas centralnego nabożeństwa ekumenicznego dla uczestników szczytu COP24 abp Anders Wejryd, prezydent na Europę Światowej Rady Kościołów.

COP24 w Katowicach

Niedzielne nabożeństwo ekumeniczne w katowickiej Archikatedrze Chrystusa Króla było jednym z głównych wydarzeń "Strefy duchowej", zorganizowanej podczas COP24 przez katolicką archidiecezję katowicką we współpracy z innymi kościołami z Katowic. Popołudniowe nabożeństwo adwentowo-biblijne odprawiono w językach angielskim i polskim.



W angielskojęzycznej homilii abp Wejryd mówił m.in., że dla wielu "ekumeniczny" oznacza "miły wobec innych wierzących" - jednak to tylko część tego, o co chodzi w ekumenii. Zaznaczył, że słowo "ekumeniczny" pochodzi od greckiego słowa "oikos", oznaczającego dom, a "oikumene" to cały zamieszkany świat. "Jako chrześcijanie należymy do jego mieszkańców" - wskazał.

"Oczekuje się od nas, że będziemy zarządcami, gotowymi zarządzać nie tylko w sposób dobry dla nas, krótkoterminowo, ale w sposób dobry dla tego co wspó1ne, dla 'commune bonum', (...) naszego wspó1nego domu, dla 'oikoumene'" - podkreślił abp Wejryd.

"Historię ludzkości - i dzisiejszą ludzkość - cechują egoizm i krótkowzroczność. Wspaniałe narzędzie, jakim są pieniądze, zmieniło się w straszliwe rządy pieniądza. Sługa stał się panem, środek stał się celem. Kiedy spotyka się COP24 wszyscy ufają, że konsumpcjonizm funkcjonuje jedynie w pewnych granicach - jednak tych granic nie ma, a nawet jeżeli są, to nie są przestrzegane" - zastrzegł.

Podkreślił, że boskie stworzenie zawsze było dla człowieka dostępne, człowiek mógł z nim walczyć albo je uprawiać. "Jednak bez natury, bez ziemi, bez światła, bez wody nie wyrośnie ani jedno ziarno, nie będzie nawet grzybów. Jesteśmy całkowicie uzależnieni od natury - to jedyna gałąź, na której musimy siedzieć, a jednak ciągle ją podcinamy. Bez wątpienia, upadek jest ciągle obecny w dzisiejszym świecie" - przestrzegł abp Wejryd.

"Oto prawdziwy ekumenizm'

"W tych dniach, kiedy sekularyzm stara się spychać kościoły z powrotem w przestrzeń per se 'religijną', co prawdopodobnie należy rozmieć jako przestrzeń czysto prywatnej przyjemności, ważne jest, abyśmy podtrzymywali więzi między tym, co prywatne, a tym co wspólne, ludzkie i ekologiczne; kościołem i społeczeństwem, historią, wizjami oraz dzisiejszą epoką. Oto prawdziwy ekumenizm" - wskazał.

abp Anders Wejryd

Podkreślił też, że wszystkie religie i wszystkie tradycje chrześcijańskie są zbyt ludzkie, aby funkcjonować teokratycznie. "Nasza wiara ma się najlepiej, kiedy jest siłą sprzeciwu, tak jak Jezus. Kiedy tradycje chrześcijańskie jednoczą siły z władzami świeckimi, również tradycje chrześcijańskie mogą zostać wypaczone. Musimy zaakceptować tę rzeczywistość" - zaakcentował.

"Nadejdą dni dużo bardziej dramatyczne"

"Pielgrzymka na rzecz sprawiedliwości i pokoju musi być oddolna, próbować mówić prawdę i nią żyć. Niepokoje polityczne i strumień uchodźców wywołany w dużym stopniu przez zmiany klimatyczne dopiero się zaczynają. Niestety nadejdą dni dużo bardziej dramatyczne. To nie jest alarmizm, to jest realizm. Dla wielu nadchodzi apokalipsa. Teraz, tak jak wtedy, musi nas łączyć eschatologiczna nadzieja" - przekonywał.

"Wszyscy jesteśmy ograniczeni. Jesteśmy córkami i synami stworzenia, upadku, zbawienia. Jesteśmy zarówno grzesznikami, jak i usprawiedliwionymi. Jesteśmy powołani do tego wielkiego zadania, by starać się uzdrowić świat, by starać się dać światu bardziej istotny kierunek, niż tylko dążenie do akumulacji prywatnego kapitału czy samolubnego indywidualizmu. Jestem przekonany, że życie z Jezusem jako bratem i zbawicielem stanowi rzeczywistą alternatywę, ponieważ musimy być stałym partnerem w dialogu dla dzisiejszego świata - i jutrzejszego" - zaapelował abp Wejryd.

Inauguracją "Strefy duchowej" na COP24 były zorganizowane pod koniec listopada br. Europejskie Spotkanie Młodych - Pilgrim oraz konferencja naukowa "W trosce o wspólny dom. Chrześcijanin na drogach ekologii". Organizowane są też spotkania ekumeniczne, panele dyskusyjne, nabożeństwa sprawowane w sześciu językach; przewidziana została też liturgia prawosławna oraz nabożeństwa luterańskie, metodystyczne i baptystyczne.