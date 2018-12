Bertrand Piccard: Nie chodzi o to, by niszczyć węgiel, ale stworzyć coś lepszego

Nie chodzi o to, by zniszczyć węgiel, ale by stworzyć coś lepszego i korzystać z energii w sposób bardziej wydajny - powiedział w środę w Gliwicach dr Bertrand Piccard - pierwszy człowiek, który okrążył kulę ziemską samolotem zasilanym wyłącznie energią słoneczną.

Zdjęcie Wizjoner, innowator, pierwszy człowiek, który okrążył kulę ziemską samolotem zasilanym wyłącznie energią słoneczną, prezes Solar Impulse Foundation Bertrand Piccard (C) podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Śląskiej / Andrzej Grygiel /PAP

Szwajcarski psychiatra, podróżnik i innowator, który uczestniczy w trwającym w Katowicach szczycie klimatycznym ONZ, odebrał w środę doktorat honoris causa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Podczas poprzedzającej uroczystość konferencji prasowej odpowiadał m.in. na pytanie o wtorkowe słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który oświadczył podczas akademii barbórkowej w Brzeszczach (Małopolskie), że nie pozwoli zamordować polskiego górnictwa. "Proszę się nie martwić, dopóki ja pełnię w Polsce urząd prezydenta, nie pozwolę na to, aby ktokolwiek zamordował polskie górnictwo" - oświadczył prezydent Duda.



"Nie sądzę, by węgiel miał przyszłość, ze względu na cenę"

"Trudno mówić o węglu w Polsce, bo ta sprawa budzi emocje, a musimy do takich spraw podchodzić racjonalnie, patrząc na to, co przynosi zyski, co jest rentowne. Trzeba się zastanowić, co się najbardziej opłaca? Czy węgiel, subsydiowany kwotą 2 mld euro, nie jest droższy niż wiatr, energia solarna, biomasa? Nie sądzę, by węgiel miał przyszłość, ze względu na cenę" - powiedział Piccard.



"Kiedy spalamy paliwa kopalne, nie tylko emitujemy ciepło, ale też wiele różnych cząstek, które są nie tylko złe dla klimatu, ale i dla zdrowia. Płaci się fortunę za leczenie raka płuc, obturacyjnej przewlekłej choroby płuc, astmy. To wszystko powinno być włączone w cenę węgla i można się wówczas przekonać, jak drogi jest węgiel i że to się nie kalkuluje" - dodał.

Dobre dla ludzi, dobre dla polityków

Dr Piccard przyznał, że dla Polski to poważna sprawa, bo ma duże zasoby węgla i wielu ludzi, którzy od węgla zależą. "Nie o to jednak chodzi, by zabić węgiel, ale by korzystać z energii w sposób wydajny i zużywać jej mniej. Odpowiedź na to daje nauka" - podkreślił Bertrand Piccard.

W tym kontekście wymienił termomodernizację budynków, czy pompy ciepła, pozwalające zmniejszyć emisję szkodliwych substancji i oszczędzać energię, akcentując, że jeśli wdroży się takie rozwiązania na szeroką skalę, to można również korzystać nadal z węgla. "Takie podejście jest dobre dla kraju, dla ludzi, tworzy wiele miejsc pracy, a więc jest też dobre dla polityków. Naszym priorytetem nie powinno być niszczenie czegokolwiek, ale stworzenie obok czegoś lepszego" - podsumował.