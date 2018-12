Musimy zwalczać podziały, aby podejmować odpowiedzialne decyzje - przekonywał podczas centralnego nabożeństwa ekumenicznego dla uczestników szczytu COP24 zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, bp Jerzy Samiec. Z kolei biskup Marian Niemiec prosił zebranych o modlitwę za Ziemię, za dzieło Bożego stworzenia i za obrady szczytu klimatycznego.

Zdjęcie zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, bp Jerzy Samiec /Adam Jastrzebowski/REPORTER /Reporter

Niedzielne nabożeństwo ekumeniczne w katowickiej Archikatedrze Chrystusa Króla było jednym z głównych wydarzeń "Strefy duchowej", zorganizowanej podczas COP24 przez katolicką archidiecezję katowicką we współpracy z innymi kościołami z Katowic. Popołudniowe nabożeństwo adwentowo-biblijne odprawiono w językach angielskim i polskim.





Cztery słowa

Reklama

Podsumowując sobotnie modlitewne spotkanie bp Samiec wskazał, że wiele było w nim "połączenia Bożego Słowa z ekologią i odpowiedzialnością za Ziemię". W tym kontekście podkreślił znaczenie czterech słów: ekumenia, podział, odpowiedzialność i skutki.



"Ekumenia, o której była dziś mowa (...), mówi o całej ziemi, a więc obejmuje wszystkich ludzi i całą ziemię. Drugie słowo to podział - zauważamy bardzo różne podziały, różne linie tych podziałów: na narody, na terytoria, na państwa; na podział, który jest między człowiekiem, a który sprawia, że wiele spraw i wiele rzeczy nie jesteśmy w stanie razem robić" - zaznaczył.



"Trzecie słowo to odpowiedzialność. Każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje życie, ze swoje diecezje, za kościoły, za narody, które tworzymy, ale także jesteśmy odpowiedzialni za cały świat, za całą Ziemię. I czwarte słowo - to skutki. Odpowiedzialność łączy się z podejmowanymi decyzjami. Odpowiedzialność łączy się z podejmowanymi działaniami" - dodał.

"Dzisiaj cały świat, przynajmniej ten ekologiczny, jest zwrócony na Katowice. Podejmowane są decyzje, których skutki będziemy my, albo nasze dzieci będą w przyszłości doświadczały. Musimy wiedzieć, że musimy zwalczać podziały po to, by podejmować odpowiedzialne decyzje i po to by skutki tych decyzji były jak najlepsze dla całego stworzenia" - zaakcentował bp Samiec.

Módlmy się za Ziemię

Na początku sobotniego nabożeństwa biskup diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Marian Niemiec prosił zebranych o modlitwę za Ziemię, za dzieło Bożego stworzenia i za obrady szczytu klimatycznego.

"W wielu kościołach przeżywamy teraz czas adwentu; czas radosnego oczekiwania na powtórne przyjście Pana, Jezusa Chrystusa, który przyjdzie jako Pan panów i Król królów. A my będziemy musieli zdać sprawę z naszego szafarstwa, z naszego zarządzania, z naszej troski o to, co nam zostało powierzone i darowane. A została nam m.in. powierzona Ziemia - ten dom dla wszystkich ludzi i wszystkiego stworzenia" - mówił bp Niemiec.

"Dziękujmy dzisiaj Bogu za naszą planetę Ziemię, za wszystkie bogactwa, które nam daje; które z niej czerpiemy i wydobywamy - i prośmy o ducha mądrości, rozwagi, poczucie odpowiedzialności i solidarności międzyludzkiej, abyśmy naprawdę byli dobrymi gospodarzami naszej Ziemi" - wezwał bp Niemiec.

Inauguracją "Strefy duchowej" na COP24 były zorganizowane pod koniec listopada br. Europejskie Spotkanie Młodych - Pilgrim oraz konferencja naukowa "W trosce o wspólny dom. Chrześcijanin na drogach ekologii". Organizowane są też spotkania ekumeniczne, panele dyskusyjne, nabożeństwa sprawowane w sześciu językach; przewidziana została też liturgia prawosławna oraz nabożeństwa luterańskie, metodystyczne i baptystyczne.