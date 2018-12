W dokumencie negocjowanym podczas katowickiego szczytu klimatycznego pozostaje 630 spornych fragmentów - wynika z danych gromadzonych przez Carbon Brief.

Serwis Carbon Brief monitoruje przebieg negocjacji i zmiany w poszczególnych rozdziałach porozumienia dzień po dniu.

Przypomnijmy, że negocjatorzy pracują nad dokumentem precyzującym, w jaki sposób wdrażane ma być porozumienie paryskie z 2015 roku.

Dokument musi zostać przyjęty jednogłośnie, a do końca szczytu teoretycznie pozostał już tylko jeden dzień.

Jak wynika z monitoringu Carbon Brief, do rozwiązania pozostało 630 spornych kwestii - są one ujęte w kwadratowych nawiasach z adnotacją, co należy w tym miejscu ustalić.

W poniedziałek (10 grudnia) spornych kwestii było 983. We wtorek (11 grudnia) na szczyt zjechali ministrowie i udało się zredukować tę liczbę do 668. Pełne porozumienie będzie jednak wymagało nadzwyczajnego wysiłku negocjatorów, na których mocno naciska sekretarz generalny ONZ.

