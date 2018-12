COP24: Morawiecki spotkał się z premierem Holandii

Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał w poniedziałek na marginesie szczytu COP24 w Katowicach z premierem Holandii Markiem Rutte. Jak poinformował szef polskiego rządu, rozmowa dotyczyła m.in. jednolitego rynku. Morawiecki określił ją jako "konstruktywny dialog".

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /ADAM GUZ/POLSKA PRESS /East News

"Wolność - także gospodarcza - to fundamentalna zasada demokracji. Spotkanie z kimś, komu ta wartość jest bliska, zawsze cieszy. Tak było dziś, kiedy rozmawiałem z @MinPres Markiem Rutte o jednolitym rynku. Konstruktywny dialog" - napisał Morawiecki na Twitterze.

Konferencja COP24 - 24. Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, to największe światowe forum, którego celem jest wypracowanie wspólnej polityki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.

Konferencja w Katowicach potrwa blisko dwa tygodnie, do 14 grudnia. Podczas szczytu ma zostać przyjęta "mapa drogowa" realizacji Porozumienia paryskiego, czyli pierwszej w pełni globalnej umowy na rzecz klimatu. Hasło tegorocznego szczytu to "Changing together".