COP24: Prezydent Duda spotkał się z Arnoldem Schwarzeneggerem

Prezydent Andrzej Duda w ramach szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach spotkał się we wtorek z byłym gubernatorem Kalifornii Arnoldem Schwarzeneggerem - poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda oraz były gubernator Kalifornii Arnold Schwarzenegger / Andrzej Grygiel /PAP

Prezydent przebywa z wizytą w stolicy Górnego Śląska od poniedziałku, kiedy to wygłosił przemówienie podczas ceremonii otwarcia szczytu COP24 i wziął udział w konferencji prasowej wspólnie z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem.



Andrzej Duda odbył także kilka spotkań bilateralnych, w tym m.in. z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej księdzem kardynałem Pietro Parolinem, prezydentem Słowenii Borutem Pahorem, prezydentem Konfederacji Szwajcarskiej Alainem Bersetem, a także prezydentami: Nigerii - Muhammadu Buharim i Czarnogóry - Milo Djukanoviciem oraz premierem Republiki Fidżi Josaią Voreqe Bainimaramą.



Na wtorek prezydent ma także zaplanowane trzy kolejne spotkania bilateralne, w tym m.in. z prezydentem Nepalu Bidhya Devi'm Bhandarim.



Konferencja COP24 - 24. Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, to największe światowe forum, którego celem jest wypracowanie wspólnej polityki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.



Konferencja w Katowicach potrwa blisko dwa tygodnie, do 14 grudnia. Podczas szczytu ma zostać przyjęta "mapa drogowa" realizacji Porozumienia paryskiego, czyli pierwszej w pełni globalnej umowy na rzecz klimatu. Hasło tegorocznego szczytu to "Changing together".