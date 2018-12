Nie ma decyzji o przedłużeniu szczytu klimatycznego - podkreśla polska prezydencja. Rano taką informację podał prezydent Katowic Marcin Krupa.

"Już jest decyzja co do kwestii przedłużenia szczytu do soboty, o jeden dzień" - mówił rano Marcin Krupa w Polskim Radiu.

Tyle że takiej decyzji... nie było i nie ma.



Polska prezydencja podkreśla, że szczyt, który planowo ma się zakończyć w piątek, nie został oficjalnie przedłużony. Nie należy również spodziewać się ogłoszenia takiej decyzji, nawet jeśli rozmowy się przedłużą.



- Jeśli uda się wypracować porozumienie - wtedy szczyt zostanie zakończony. Prace trwają i wszystko jest w rękach stron - usłyszeliśmy od rzeczniczki polskiej prezydencji.



Jak nam przekazano, porozumienie jest "raczej kwestią godzin niż dni". Innymi słowy, wciąż jest szansa, że zostanie zawarte jeszcze w piątek. Poinformował o tym również... Marcin Krupa, kilka godzin po swoim "falstarcie".

"Z tego co wiem, to prawdopodobnie uda się zamknąć szczyt dziś w nocy. Tak są przygotowani delegaci, aby konkretne decyzje podjąć w tym dniu i w nocy poprzedzającej sobotę" - powiedział dziennikarzom.



