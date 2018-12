Przedstawiciele 45 państw zgromadzeni na globalnym szczycie klimatycznym ONZ - COP24 przyjęli przez aklamację deklarację o solidarnej i sprawiedliwej transformacji (ang. Solidarity and Just Transition Silesia Declaration) - poinformowało we wtorek biuro prasowe szczytu.

Zdjęcie Szczyt Klimatyczny ONZ COP24 w Katowicach / Andrzej Grygiel /PAP

Deklarację przygotowała polska prezydencja, a w jej imieniu dokument podpisał Prezydent RP Andrzej Duda.



Deklaracja zakłada realizowanie celów związanych z ochroną klimatu przy jednoczesnym utrzymaniu rozwoju gospodarczego i miejsc pracy w duchu dziedzictwa "Solidarności".

Reklama

"Podpisanie deklaracji było najważniejszym punktem Szczytu Głów Państw i Szefów Rządów" - napisano.