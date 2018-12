Porozumienie podczas szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach może zostać podpisane w niedzielę - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Choć formalnie katowicki szczyt ma się zakończyć w piątek, 14 grudnia, to wiele wskazuje na to, że negocjacje na COP24 przedłużą się do niedzieli.

Jak przypomina "DGP", decyzja co do porozumienia musi zapaść jednogłośnie.

Negocjatorzy próbują wypracować wspólny dokument, który precyzowałby, jak wdrażać porozumienie paryskie z 2015 roku.

Wciąż nie ustalono ostatecznie zasad finansowania "zielonych" projektów w krajach rozwijających się. Problematyczna pozostaje też kwestia tegorocznego raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), który wskazuje, że celem powinno być zatrzymanie wzrostu temperatur w granicach 1,5 stopnia Celsjusza w stosunku do czasów przedindustrialnych. Z wnioskami raportu nie chce się zgodzić Arabia Saudyjska.

Jak wskazuje "DGP", Polska formalnie nie ma osobnego głosu, ponieważ Unia Europejska negocjuje jako całość.

Podpisana w środę przez 60 państw polska "deklaracja leśna" nie ma żadnego wpływu na przebieg negocjacji.

