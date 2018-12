Przyjęty w sobotę podczas szczytu klimatycznego COP24 Pakiet Katowicki tworzy reguły światowej, globalnej polityki klimatycznej na najbliższe lata – podkreślił w niedzielę prezydent COP24, wiceminister środowiska Michał Kurtyka.

Zdjęcie Latający Michał Kurtyka tuż po przyjęciu dokumentu końcowego /JANEK SKARZYNSKI / AFP /East News

"Sukces Katowic jest bezdyskusyjny, osiągnęliśmy porozumienie w gronie wszystkich państw, nie było ani jednego wyjątku. To ogromny sukces, bardzo się z tego cieszę" - powiedział Kurtyka podczas niedzielnej konferencji prasowej w Katowicach.

Przekonywał, że "to tutaj, w Katowicach, zaczyna się historia światowej polityki klimatycznej". "Nie jest to już tylko i wyłącznie dyskusja z COP-u na COP, czy dyskusja, która toczyła się w obrębie poszczególnych państw i poszczególnych ugrupowań. W tym momencie są to systemowe reguły dla całego świata" - podkreślił prezydent COP24.

"Świat ma wytyczne do operacjonalizacji Porozumienia paryskiego. Porozumienie paryskie żyje tutaj, w Katowicach" - dodał Kurtyka, podkreślając, że na rzecz porozumienia pracowała podczas obrad w Katowicach "cała koalicja partnerów" ze wszystkich regionów świata.