Z pl. Wolności w Katowicach wyruszył w sobotę po południu Marsz dla Klimatu, który według szacunków policji zgromadził około tysiąca osób. Uczestnicy manifestacji zorganizowanej z okazji odbywającego się w Katowicach szczytu klimatycznego ONZ wzywają polityków do szybkich działań na rzecz ochrony planety.

Zdjęcie Marszu dla Klimatu w Katowicach / Andrzej Grygiel /PAP

Uczestnicy demonstracji, która ma potrwać około trzech godzin zgromadzili się na pl. Wolności w Katowicach. Przejdą m.in. ulicami: Sokolską, Morcinka i al. Korfantego - w pobliżu strefy obrad szczytu COP24, czyli Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego. W kilku miejscach będą robili przystanki. Marsz zakończy się na pl. Szewczyka.

Reklama

Wśród uczestników marszu, którzy już pojawili się na pl. Wolności, są aktywiści z Polski i z zagranicy, także uczestnicy szczytu klimatycznego COP24. Niektórzy założyli maski antysmogowe.

"Nie gotujcie nam Ziemi", "Wiatraki - Węgiel musi odejść", "Clean coal is a dirty lie" (czysty węgiel to brudne kłamstwo), "Nie kopalne, tylko odnawialne", "Czyste powietrze jest k... lepsze", "Wybieram OZE" - takie napisy można przeczytać na transparentach.

Na marszu pojawiła się owacyjnie witana Greta Thunberg - walcząca o powstrzymanie zmian klimatycznych 15-letnia Szwedka, która została zaproszona do udziału w COP24. Jak mówiła, przez ostatnich kilkanaście lat padało wiele deklaracji, okrągłych zdań, obietnic i słów o nadziei tkwiącej m.in. w zielonej energii. Mimo to emisja gazów cieplarnianych rośnie.

"Tak, potrzebujemy nadziei, oczywiście, że tak, ale rzeczą, której potrzeba bardziej, jest działanie. Jeśli szukasz nadziei, szukaj działania - wtedy i tylko wtedy nadzieja przyjdzie" - podkreśliła.

Robert Cyglicki z Greenpeace podkreślał, że według naukowców świat ma 12 lat na radykalne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

"Nie możemy robić dobrej miny do złej gry. Wierzę głęboko w to, że wszystkim wam, górnikom z regionu górniczego, ale również wszystkim ludziom to, co jest potrzebne, to dobra praca i bezpieczna przyszłość. Jeżeli politycy nie chcą słyszeć głosu nauki, głosu ludzi i świata, to powinni przestać być politykami" - podkreślił.

Jak przekonują biorący udział w marszu aktywiści, nie ma już czasu na dyplomację i przewlekłe negocjacje. "Obywatele żądają ambitnego i wiążącego porozumienia klimatycznego" - wskazują ekolodzy.

Elementem wyróżniającym Marsz dla Klimatu jest budzik, który ma "budzić polityków do szybkiego działania".

"Nasz protest przygotowujemy świadomi, jak niewiele czasu nam pozostało, aby naprawić błędy nasze i przeszłych pokoleń" - zaznaczył jeden z organizatorów Maciej Smykowski.

Na sobotę także w innych krajach zapowiedziano demonstracje na rzecz ochrony klimatu, pod znakiem #ClimateAlarm. Marsz dla Klimatu w Katowicach został zainicjowany przez kilka organizacji. Wśród nich są Fundacja Strefa Zieleni, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Fundacja Piaskowy Smok i Stowarzyszenie Ostra Zieleń, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, z pomocą organizacji skupionych w Koalicji Klimatycznej.





Krzysztof Konopka