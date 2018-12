Prezydent Duda: Ochrona klimatu to sprawa każdego domu

- Aby mieszkańcowi każdego miasta czy miejscowości drgnęła ręka, zanim wsadzi do pieca śmieci, zanim zacznie palić plastik - apelował w piątek prezydent Andrzej Duda w Raciborzu.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Raciborza / Andrzej Grygiel /PAP

Prezydent wyraził nadzieję, że wielki plan dla Śląska, opracowany przez rząd, przewidujący szereg lokalnych inwestycji przyczyni się do rozwoju także Raciborza. Zapewnił, że on sam będzie starał się te wysiłki wspierać.

Andrzej Duda podkreślił, że na Śląsku trwa wciąż światowa konferencja COP24 w trakcie której wiele mówi się o ochronie powietrza. Prezydent mówił, że chciałby, aby w Polsce pieniądze były inwestowane w budowę nowoczesnego przemysłu i innowacyjną gospodarkę tak, by można było pogodzić rozwój gospodarczy, energii, także tej węglowej, z ochroną klimatu.

Jak zaznaczył prezydent, do tego potrzebne są nowoczesne technologie i prace naszych naukowców oraz najlepsze światowe wzorce.

Prezydent Duda zauważył, że ochrona klimatu i powietrza, również przed smogiem "to jest także i nasza sprawa, to jest sprawa każdego domu, każdego gospodarstwa, sprawa tego, by mieszkańcowi Raciborza czy jakiegokolwiek innego miasta czy miejscowości drgnęła ręka, zanim wsadzi do pieca śmieci, zanim zacznie palić plastik".

"Apeluję o to, by się powstrzymać, bo niestety do tworzenia smogu przyczynia się każdy komin, więc proszę, byście starali się korzystać z tych paliw, które to czyste powietrze oszczędzają, byśmy tego smogu mieli mniej" - mówił. Zaznaczał, że każdy indywidualnie może przyczynić się do ochrony powietrza, tak jak i każdy nim oddycha.

Prezydent wyraził też zadowolenie z faktu, że - w ramach przyjętego z inicjatywy Polski przez światowych liderów dokumentu "Just Transition" - podkreślono, że realizacja założeń ochrony klimatu, czyli ograniczanie emisji, "musi się odbywać w taki sposób, aby uwzględniało również potrzeby społeczne".

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Raciborza / Andrzej Grygiel / PAP

Ochrona klimatu powinna wiązać się z mądrą transformacją; stwarzaniem szans do godnego życia, do godnej pracy za godną płacę, rozwojem gospodarki oraz nauki - podkreślał prezydent.

Zaznaczył, że to właśnie miał na myśli mówiąc 4 grudnia br. w kopalni Brzeszcze do górników, że nie pozwoli zamordować polskiego górnictwa.

"Just Transition"

Przemawiając w Raciborzu, prezydent wyraził zadowolenie, że w czasie trwającego w Katowicach szczytu klimatycznego COP24 przyjęta została już deklaracja 'Just Transition', zaproponowana przez Polskę.

"Ona mówi (...), że działania zmierzające do ochrony klimatu, a więc także w jakimś sensie działania dekarbonizacyjne, muszą odbywać się w sposób sprawiedliwy i solidarny, a więc uwzględniający także lokalne, regionalne i krajowe potrzeby społeczne i możliwości, jakie w danym państwie istnieją" - mówił Duda.

Zrównoważony rozwój

"(Deklaracja stanowi też, - PAP) że ochrona klimatu to musi być także ochrona pracy, zdrowia ludzkiego, ochrona przyrody dla przyszłych pokoleń, a więc zrównoważony rozwój, ale także nasze codzienne życie tu i teraz - i że tak powinna być realizowana gospodarka klimatyczna. Wierzę w to i mam nadzieję, że w Polsce będziemy mogli to realizować nadal, bo już to realizujemy" - uznał.

Prezydent przypomniał, że Polska w ostatnich latach przeprowadziła "największą redukcję emisji CO2 przez przemysł" - redukując emisję w stosunku do przyjętego w protokole z Kioto roku bazowego 1988 r. o prawie 30 proc. "A mieliśmy według założeń konwencji o 6 proc." - wskazał.

"Istota polega na unowocześnianiu"

"Mamy gospodarkę, gdzie PKB cały czas wzrasta, a emisyjność spada - i właśnie o to chodzi, tak powinniśmy działać. Powtarzam jeszcze raz: unowocześniając gospodarkę, zamieniając miejsca pracy w nowoczesnym przemyśle - na tym polega cała istota. Aby ludzie nie tracili pracy, a wręcz przeciwnie, powstawały nowe miejsca pracy - i o to musimy się starać i wierzę głęboko, że tak będzie starał się działać polski rząd" - zaznaczył Duda.

"To właśnie o tym myślałem, wypowiadając niedawno w kopalni Brzeszcze do górników słowa, że ja nie pozwolę zamordować polskiego przemysłu wydobywczego, polskiego górnictwa" - podkreślił.

"Bo przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, aby dokonywać mądrej transformacji, żeby stwarzać szanse dla ludzi do godnego życia, do godnej pracy za godną płacę, a przy okazji aby starać się chronić klimat w jak największym stopniu, rozwijając zarazem polską naukę. Na tym w moim przekonaniu polega odpowiedzialne rządzenie. Chciałbym, żebyśmy tak umieli gospodarować" - skonkludował.