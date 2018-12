"Musimy być ambitniejsi, by dać odpór zmianom klimatu. Wskazują na to jednoznacznie dowody naukowe" - stwierdził w przesłaniu do uczestników konferencji COP24 w Katowicach sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Zdjęcie Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres / FABRICE COFFRINI /AFP

W trakcie sobotniej, końcowej sesji plenarnej COP24 strony przyjęły dokument końcowy konferencji, tzw. pakiet katowicki.

Reklama

W liście, odczytanym przez sekretarz wykonawczą UNFCCC (konwencji klimatycznej) Patricię Espinosę, Guterres ocenił, że "Katowice po raz kolejny pokazały, jak elastycznym, a jednocześnie solidnym dokumentem jest Porozumienie paryskie". Zaznaczył, że Porozumienie paryskie stanowi "solidną i wiarygodną mapę drogową w ramach działań klimatycznych".

"Zatwierdzenie programu prac Porozumienia paryskiego stanowić będzie podstawę transformacyjnego procesu, który wymaga wyższych ambicji ze strony społeczności całego świata, ponieważ dowody naukowe pokazują w sposób jednoznaczny, że musimy być bardziej ambitni w walce ze zmianą klimatu" - podkreślił sekretarz generalny ONZ.

"Od tej pory moich pięć priorytetów nazywać się będzie: ambicja, ambicja, ambicja, ambicja i ambicja. Mówię tu o ambicji w łagodzeniu zmian klimatycznych, ambicji w dostosowaniu się do nich, o ambicji w kwestiach finansowych, ambicji we współpracy technicznej i budowaniu potencjału i wreszcie ambicji w promowaniu innowacji technologicznej" - uściślił Guterres.

"Ambicja stanowić będzie najważniejszy punkt i kluczowe przesłanie szczytu klimatycznego, który zbierze się we wrześniu 2019 r. Ambicja musi prowadzić wszystkie kraje członkowskie w ramach przygotowania przez nie wkładu ustalonego na poziomie krajowym na 2020 r., aby bieżąco obserwowany trend został odwrócony" - zastrzegł.

"Naszym obowiązkiem jest sięgać jeszcze dalej i być ambitniejszymi. Dlatego zwracam się do wszystkich państwa z prośbą, abyście byli jeszcze ambitniejsi, abyśmy byli w stanie skutecznie zwalczać zmiany klimatyczne; aby dać im odpór" - zaapelował sekretarz generalny ONZ.

Guterres podziękował także polskiej prezydencji, za jej wkład i pracę, aby szczyt COP24 odbył się w Katowicach i był sukcesem, sekretarz Espinosie, bez której - jak ocenił - sukces szczytu klimatycznego w Katowicach nie byłby możliwy, jej zespołowi, a także wszystkim krajom członkowskim - za ich zaangażowanie i poświęcenie.