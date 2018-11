- Portal tvp.info dotarł do nagrania z 2013 r., na którym Paweł Graś, ówczesny rzecznik rządu Donalda Tuska oraz politycy PO rozmawiają na temat problemu ze ściągalnością VAT i działalnością mafii podatkowych. "Absolutnie nie opłaca się już produkcji narkotyków, tylko VAT" - mówi na nagraniu Graś.

Portal tvp.info dotarł do nagrania z 8 września 2013 r. z restauracji "Sowa i przyjaciele". Tego dnia spotykali się tam Jacek Protasiewicz (europoseł PO), Tomasz Misiak (biznesmen, były senator PO), Paweł Graś (poseł PO, rzecznik rządu) i Maciej Witucki (członek Rady Nadzorczej LOT).

Jednym z tematów rozmowy jest rosnący problemu ze ściągalnością VAT i działalnością mafii podatkowych.

"No wiesz, wszystko... zawsze coś za coś jest. Alternatywa dla nękania i dla szukania za wszelką cenę, no to jest gdzieś podniesienie czegoś, tak? Podatku albo czegoś" - mówi w nagraniu Graś.

Maciej Witucki dodaje: "Te oszustwa VAT-owskie, to gdziekolwiek słyszę o temacie zorganizowanej przestępczości w Polsce, to już właściwie nie narkotyki".

"Absolutnie nie opłaca się już produkcji narkotyków, tylko VAT" - podkreśla Graś. Witucki przyznaje: "Produkcja faktur jest lepsza".

"To jest problem, bo to się wiesz, to jak stonka się przerzuca, wiesz z obszaru na obszar" - odpowiada Graś.

"Tworzysz sieć stu spółek..." - zauważa Misiak. "Jakich stu??? Nie musisz stu tworzyć, no co ty! Problem jest tylko znalezienie... dzisiaj to jest złoto, jutro pręty stalowe, pojutrze wapno, potem olej rzepakowy, potem wiesz, ku**a każdy towar, absolutnie wszystko możesz..." - podkreśla Graś.