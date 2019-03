49 proc. respondentów zamierzających wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego deklaruje głosowanie na kandydata niezwiązanego z obecnym obozem władzy w Polsce, 37 proc. deklaruje głosowanie na kandydata związanego z tym obozem - wynika z sondażu CBOS.

Zdjęcie Parlament Europejski w Strasburgu /Philippe Halle /123RF/PICSEL

Na ponad trzy miesiące przed wyborami do Parlamentu Europejskiego zainteresowanie nimi zadeklarowało łącznie 44 proc. respondentów: zdecydowanie zainteresowanych jest 19 proc., a 25 proc. raczej się nimi interesuje. Brak zainteresowania wyraża 54 proc. ankietowanych: 20 proc. zdecydowanie, a 34 proc. raczej się nimi nie interesuje. 2 proc. badanych nie wyraziło w tej sprawie zdania.

Uczestnictwo w majowych wyborach do PE zadeklarowała ponad połowa badanych - 52 proc. (503 osoby) 22 proc. respondentów odpowiedziało, że raczej nie weźmie udział w majowym głosowaniu. Z kolei 26 proc. nie podjęło jeszcze decyzji w tej kwestii.

49 proc. nie zagłosuje na PiS

37 proc. respondentów deklarujących udział w wyborach do PE zadeklarowało głosowanie na kandydata związanego z obecnym obozem władzy w Polsce, 49 proc. na kandydata niezwiązanego z tym obozem, a 14 proc. wybrało tu odpowiedź "trudno powiedzieć".

66 proc. ankietowanych zamierzających wziąć udział w wyborach do PE zadeklarowało głosowanie na kandydata kładącego nacisk na poprawę współpracy Polski w ramach UE, 27 proc. na kandydata kładącego nacisk na niezależność Polski w UE, a zdania w tej kwestii nie wyraziło 7 proc. badanych.

CBOS spytał też o to jakie znacznie, zdaniem respondentów, będzie miało to, jacy ludzie zostaną wybrani do PE w tegorocznych wyborach, kto będzie nas reprezentował w tej instytucji. Łącznie 70 proc. ankietowanych uważa, że będzie miało to duże znaczenie dla Polski: w tym 22 proc. sądzi, że bardzo duże znaczenia, a 48 proc. duże. Niewielkie znaczenie przypisuje temu ogółem 22 proc. badanych: 19 proc. uważa, że raczej małe znaczenie, a 3 proc. uważa, że ten wybór "praktycznie nie będzie miał znaczenia".

"Deklarowana frekwencja znacząco wyższa"

CBOS zwraca uwagę, że zainteresowanie tegorocznymi wyborami - 44 proc. - przekracza skalę zainteresowania głosowaniem w eurowyborach w latach 2009 i 2014.

"W analogicznych okresach, a więc na ponad trzy miesiące przed wyborami, zainteresowanie nimi deklarowała wówczas (przed pięciu i dziesięciu laty) nie więcej niż jedna trzecia dorosłych Polaków" - piszą autorzy badania. To, że uczestnictwo w wyborach do PE zapowiedziało 52 proc. respondentów oznacza - jak pisze CBOS - "że deklarowana frekwencja w tegorocznych wyborach jest znacząco wyższa, niż była w latach ubiegłych: w 2009 i 2014 roku, kiedy to w analogicznym okresie udział w wyborach zapowiadało mniej niż dwie piąte ankietowanych".

Jak wynika z badania, udział w wyborach do PE zadeklarowało 78 proc. wyborców Platformy Obywatelskiej, 72 proc. wyborców Wiosny Roberta Biedronia, 69 proc. elektoratu Polskiego Stronnictwa Ludowego, 68 proc. głosujących na PiS (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem) oraz 47 proc. wyborców Kukiz'15. 57 proc. chcących głosować w majowych wyborach niezdecydowanych jak głosować.

CBOS przeprowadził sondaż metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 7-14 lutego 2019 roku na liczącej 968 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.