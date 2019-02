​Antybrexitowy bunt w Partii Konserwatywnej. Trzy posłanki zrezygnowały z członkostwa w ugrupowaniu i przyłączyły się do nowo powstałej grupy ośmiorga posłów i posłanek lewicy, którzy wcześniej wypowiedzieli posłuszeństwo swemu liderowi. Teraz grupa ma już 11 członków.

Zdjęcie Premier Wielkiej Brytanii Theresa May /Tolga Akmen /AFP

W brytyjskiej tradycji politycznej takie gesty są rzadkością. W Partii Konserwatywnej to największy taki bunt od pół wieku.

Anna Soubry, Sarah Wollaston i Heidi Allen zasiadły dziś w ławach opozycji, obok ośmiorga byłych reprezentantów Partii Pracy. Heidi Allen tłumaczyła swoją decyzję poczuciem, że ugrupowanie przesunęło się na prawo i utraciło społeczną wrażliwość, jaką - jej zdaniem - wykazywało w czasach Davida Camerona i rządów koalicyjnych z Liberalnymi Demokratami.

"Nie mogę już reprezentować rządu i partii, które odwracają wzrok od cierpienia najbardziej wrażliwych członków społeczeństwa. Cierpienia, które pogłębiliśmy, choć mogliśmy mu ulżyć" - mówiła polityk.



Anna Soubry przekonywała, że ugrupowanie przejęła grupa "twardogłowych, prawicowych dziwaków, którzy zniszczyli każdego przywódcę konserwatystów w ciągu ostatnich czterdziestu lat". Skrytykowała ugrupowanie za wrogą - jej zdaniem - retorykę wobec imigrantów unijnych. W wydanym wcześniej oświadczeniu czytamy, że według trójki polityków brexit zdominował funkcjonowanie partii i przekreślił modernizację, jaką miała ona w ostatnich latach przechodzić. Anna Soubry zaapelowała też do członków innych ugrupowań, by przyłączyli się do nowej grupy.



Decyzję posłanek skrytykował konserwatysta Damian Green. W rozmowie z BBC podkreślił, że choć rozumie ich rozżalenie, to gdy sprawa brexitu zostania załatwiona, będzie można zająć się polityką społeczną, której domagały się byłe już posłanki Partii Konserwatywnej. "Wiele jest emocji, ale trzeba patrzeć długoterminowo i myśleć o tym, co jest najlepsze dla kraju" - mówił Damian Green.



Premier Theresa May wyraziła żal z powodu dymisji i podkreśliła, że jej partia ciągle prowadzi politykę "przyzwoitą, umiarkowaną i patriotyczną".



Tzw. Grupa Niezależna powstała w wyniku rozłamu w Partii Pracy. Politycy lewicy przekonywali w poniedziałek, że ugrupowanie zostało "porwane przez twardą lewicę", jego lider Jeremy Corbyn po cichu sprzyja brexitowi, a członkowie radykalnego skrzydło partii, dziś dominującego na jej szczycie, mają na koncie antysemickie wypowiedzi. Grupa liczy teraz 11 członków - to tyle samo, co Liberalni Demokraci.



Nowy sondaż dla pracowni YouGov pokazuje, że grupa - która formalnie nie jest partią - osiągnęłaby w wyborach trzecie miejsce, wyprzedzając Liberałów. Brytyjski system rozdzielania mandatów preferuje jednak duże partie, a w przypadku mniejszych ugrupowań pokaźna liczba głosów często nie przekłada się na miejsca w parlamencie, o czym przekonali się w przeszłości między innymi Liberalni Demokraci czy członkowie UKIP - Partii Niepodległości.