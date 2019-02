Apel grupy byłych premierów i byłych szefów MSZ

Wzywamy odpowiedzialne siły i środowiska polityczne, samorządowe i obywatelskie do wystawienia jednej szerokiej listy, której celem byłaby odbudowa mocnej pozycji Polski w Unii Europejskiej - apeluje grupa byłych premierów i byłych szefów MSZ przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Zdjęcie Ewa Kopacz i Grzegorz Schetyna /Andrzej Iwańczuk /Reporter

W konferencji uczestniczyli byli premierzy i byli ministrowie, w tym: Kazimierz Marcinkiewicz, Radosław Sikorski, Leszek Miller, Ewa Kopacz, Włodzimierz Cimoszewicz, Marek Belka, Jerzy Buzek, którzy podpisali deklarację na rzecz "koalicji europejskiej dla Polski".

Reklama

Deklaracja zawiera apel o stworzenie szerokiej listy w wyborach do PE. "Jesteśmy tutaj dzisiaj i podpisujemy deklarację, apel do wszystkich - do partii politycznych, środowisk, samorządów, organizacji pozarządowych, Polek i Polaków, mówiąc o tym, jak ważny jest ten rok, jak ważne są wybory europejskie" - mówił Schetyna.



"Chcemy tą deklaracją, aktywnością, pokazaniem, że możemy i powinniśmy być razem, pokazać, że Polska musi wrócić do głównego miejsca przy europejskim stole, chcemy mieć wpływ na europejską politykę zagraniczną, chcemy decydować o przyszłości Europy, a żeby tak się stało potrzebna jest dobra, godna reprezentacja Polski w UE, w PE - o tym będziemy mówić w kampanii wyborczej, taką reprezentację będziemy budować" - oświadczył lider PO.