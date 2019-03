Bez dyskusji o Polsce i reformie sądownictwa na radzie ministerialnej za niecałe dwa tygodnie. Brukselska korespondentka Polskiego Radia, Beata Płomecka, ustaliła nieoficjalnie, że ambasadorowie z unijnych krajów potwierdzili dziś program spotkania planowanego na 19 marca. Wstępnie ambasadorowie nakreślili go już w ubiegłym tygodniu, o czym również wtedy informowała korespondentka Polskiego Radia.

Zdjęcie Siedziba Komisji Europejskiej w Brukseli /AFP

Od grudnia 2017 roku, kiedy Komisja Europejska rozpoczęła procedurę związaną z artykułem 7. unijnego traktatu, niemal co miesiąc odbywała się dyskusja o Polsce na spotkaniu ministerialnym. Do tej pory zorganizowano 13 debat o praworządności i reformie sądownictwa, w tym trzy oficjalne wysłuchania. Teraz Rumunia, kierująca pracami Unii uznała, że nie ma żadnych nowych elementów i nie ma potrzeby omawiania tej kwestii w marcu. To stanowisko poparło część krajów, ale była też grupa państw, która początkowo domagała się jednak dyskusji o reformie sądownictwa i praworządności w Polsce. Ostatecznie ten pomysł upadł.

Reklama

Jeden z unijnych dyplomatów mówił w ubiegłym tygodniu brukselskiej korespondentce Polskiego Radia, że wpływ na tę decyzję mogła mieć również, oprócz braku nowych elementów, niepewna sytuacja wokół brexitu. Argumentował, że brak porozumienia na linii Bruksela - Londyn jest teraz poważnym problemem dla Unii, który musi być przedyskutowany. Ale korespondentka Polskiego Radia słyszała też i taką opinię, że sprawa polskiej reformy sądownictwa powróci na radę ministerialną w kwietniu i że wtedy będzie upolityczniona, bo odbędzie się miesiąc przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.