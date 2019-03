Brak poparcia dla trzeciego głosowania nad umową ws. brexitu

Premier Wielkiej Brytanii Theresa May oceniła w poniedziałek, że w parlamencie wciąż nie ma poparcia dla projektu umowy ws. brexitu. May poinformowała również, że wstrzymała poddanie go pod kolejne głosowanie, niezbędne, jeśli kraj ma opuścić Unię za porozumieniem w terminie 22 maja.

Zdjęcie Theresa May /STEPHANIE LECOCQ /PAP/EPA

Wcześniejsze media spekulowały, że deputowani mieliby po raz trzeci głosować nad rządowym projektem we wtorek. Wcześniej Izba Gmin odrzuciła ten dokument już dwukrotnie, w styczniu i marcu br.

Szefowa rządu podkreśliła jednak, że nadal będzie próbowała uzyskać poparcie polityczne ze strony parlamentarzystów, które pozwoliłoby przyjąć umowę przed piątkowym terminem, wyznaczonym przez Radę Europejską na ubiegłotygodniowym szczycie w Brukseli.

May jednocześnie zapowiedziała, że sprzeciwia się postulowanej przez część posłów serii orientacyjnych głosowań, które miałyby wysondować szanse rządu na uzyskanie poparcia większości posłów dla jakiegokolwiek modelu wyjścia kraju z UE lub zorganizowania ponownego referendum w sprawie brexitu.

O tym, czy miałoby do nich dojść, parlamentarzyści zdecydują jeszcze w poniedziałek, w wieczornym bloku głosowań nad niewiążącym projektem uchwały na temat stanu negocjacji dotyczących brexitu.

May wyraziła swój sprzeciw wobec bezumownego brexitu, podkreślając: "Nie wolno nam do tego dopuścić".