Brexit: Brytyjczycy chcą do Irlandii

Liczba Brytyjczyków aplikujących o irlandzkie obywatelstwo wzrosła niemal dwukrotnie od referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. To sposób na zachowanie praw obywatelskich UE po brexicie. Przenosiny do Irlandii rozważa również brytyjski bank Barclays.

Gazeta "The Times" przypomniała, że prawo do ubiegania się o irlandzki paszport mają osoby, których rodzice lub dziadkowie byli Irlandczykami.

Szacuje się, że co najmniej 10 proc. ludności Wielkiej Brytanii - nie wliczając w to mieszkańców Irlandii Północnej - ma prawo do ubiegania się o irlandzki paszport. Jego wyrobienie wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających irlandzkie korzenie. Sam dokument kosztuje 71 funtów (ok. 346 złotych).

Wielu Brytyjczyków decyduje się na taki ruch, aby zagwarantować sobie zachowanie kluczowych praw wynikających ze statusu obywatela Unii Europejskiej, które inaczej straciliby po brexicie.

Od stycznia do czerwca ambasada Irlandii w Londynie otrzymała 44,9 tys. wniosków, co - jak zaznaczono - zapowiada rekordową ich liczbę w skali roku.

W 2017 roku takie wnioski złożyło 80,7 tys. osób, a rok wcześniej 63,5 tys. osób. W 2015 roku, ostatnim przed referendum w sprawie brexitu, wpłynęło jedynie 46 tys. podobnych podań. Łącznie od referendum o irlandzki paszport wnioskowało ponad 150 tys. osób.

Jednocześnie rośnie także liczba obywateli Unii Europejskiej, którzy ubiegają się o brytyjskie obywatelstwo. Od czerwca 2017 roku do czerwca 2018 roku wpłynęło aż 42 tys. wniosków - o 47 proc. więcej niż rok wcześniej - z czego 9,2 tys. od obywateli Polski.

Barclays rozważa przenosiny

Irlandzki dziennik "Irish Times" ujawnił w środę, że brytyjski bank Barclays rozważa przeniesienie wartych 250 miliardów funtów aktywów do Dublina w celu zagwarantowania dalszej możliwości świadczenia usług związanych z Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

W konsekwencji planowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bank ten mógłby stracić możliwość świadczenia pewnych usług w krajach EOG.

Wbrew wielokrotnym apelom przedstawicieli branży finansowej brytyjski rząd nie planuje próby pozostania we wspólnym rynku UE, co pozwoliłoby na dalszy nieograniczony dostęp do sektora finansowego na kontynencie.

"Irish Times" zaznaczył, że przeniesienie aktywów do Irlandii będzie wymagać zgody brytyjskiego sądu.

Według informacji gazety, irlandzka spółka córka - Barclays Bank Ireland plc - byłaby odpowiedzialna za wszystkie aktywności banku w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym za bankowość korporacyjną i inwestycyjną, a także obsługę prywatnych klientów oraz firm z interesami w tych krajach.

W ostatnich miesiącach przedstawiciele różnych brytyjskich banków publicznie wypowiadali się na temat możliwości przeniesienia części operacji do jednego z państw Unii Europejskiej w celu zachowania dostępu do świadczenia usług finansowych na terenie EOG.

Z Londynu Jakub Krupa (PAP)