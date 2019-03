Dziś ciąg dalszy rozmów negocjatorów Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii na temat brexitu, ale o kompromis i przełamanie impasu będzie trudno. Brytyjczycy domagają się zmian w wynegocjowanej już umowie brexitowej, ale "27" i unijne instytucje nie chcą się na to zgodzić. Od tych rozmów zależy, czy w poniedziałek dojdzie do spotkania premier Wielkiej Brytanii z szefem Komisji Europejskiej. Na wtorek zaplanowano głosowanie nad umową w brytyjskim parlamencie.

Unijni dyplomaci mówią, że sytuacja nie wygląda dobrze i rokowania co do porozumienia są raczej pesymistyczne. Niektórzy uważają, że rozpoczęła się już wzajemna gra oskarżeń na wypadek fiaska rozmów.

Wielka Brytania, domagając się niemożliwego, czyli zmian w umowie, apeluje o kompromis i przestrzega przed bezumownym brexitem.

Bruksela z kolei zaproponowała w piątek rozwiązania, by pokazać, że ma nową ofertę, choć wie, że Londyn i tak jej nie zaakceptuje. Ta oferta to nowe opakowanie proponowanych już rozwiązań. Jest ona związana z zapisami w umowie, które mają gwarantować, że nie powrócą kontrole na irlandzkiej granicy po brexicie i które przewidują, iż Wielka Brytania pozostanie w unii celnej do czasu wynegocjowania nowej umowy handlowej. Zwolennicy brexitu obawiają się, że taka sytuacja będzie przeciągać się w nieskończoność. Dlatego Bruksela zaoferowała Wielkiej Brytanii możliwość jednostronnego wyjścia z unii celnej, z zastrzeżeniem, że Irlandię Północną będą nadal obowiązywały europejskie przepisy.