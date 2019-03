​Brexit: Prokurator generalny negatywnie zaopiniował nowe dokumenty

Prokurator generalny Wielkiej Brytanii Geoffrey Cox nie zostawił suchej nitki na nocnym porozumieniu Theresy May i Jean-Claude'a Junckera. To znacząco obniża szanse na przyjęcie umowy rozwodowej z UE przez brytyjski parlament podczas zaplanowanego na wtorek głosowania.

Przypomnijmy, że w nocy z poniedziałku na wtorek Theresa May i Jean-Claude Junkcer podpisali się pod nowymi dokumentami, zawierającymi dodatkowe gwarancje dla umowy rozwodowej i doprecyzowującymi jej zapisy. Miało to przekonać najbardziej opornych parlamentarzystów do zagłosowania za porozumieniem.

Jednak prokurator generalny Geoffrey Cox w swojej ekspertyzie ocenia, że nowe dokumenty nie wyeliminowały zagrożeń związanych z irlandzkim "bezpiecznikiem" (ang. backstop).

W ocenie Coxa Wielka Brytania, na bazie porozumienia i nowych dokumentów, nie będzie mogła w sposób legalny jednostronnie wystąpić z unii celnej ze Wspólnotą.