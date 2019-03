​Brexit: Theresa May wyciągnie asa z rękawa?

Rośnie napięcie na dzień przed kluczowym głosowaniem w sprawie brexitu w brytyjskim parlamencie. Po tym, jak negocjacje z UE utknęły w martwym punkcie, premier Theresa May ma nowy pomysł. Nie wszystkim on się jednak podoba. "Być może będziemy musieli ją usunąć" - mówi nieoficjalnie jeden z torysów.

Przypomnijmy, że zgodnie z zapowiedziami Theresy May we wtorek, 12 marca, ma się odbyć głosowanie nad porozumieniem rozwodowym z UE. Jeśli zostanie odrzucone, 13 marca parlamentarzyści mają podjąć decyzję, czy opuścić Wspólnotę bez umowy. Jeśli i ta opcja zostanie odrzucona, 14 marca powinno się odbyć głosowanie w sprawie opóźnienia brexitu. Na opóźnienie musiałyby się jednak zgodzić wszystkie kraje członkowskie.

Umowa rozwodowa już raz została przez brytyjski parlament odrzucona.

Theresa May próbowała wynegocjować zmiany w porozumieniu, ale rozmowy zakończyły się fiaskiem. Obserwatorzy spodziewają się, że wtorkowe głosowanie May - cały czas opowiadająca się za porozumieniem - znów wysoko przegra.

Jak relacjonuje Tom Newton Dunn z "The Sun", May wpadła na pomysł, by we wtorek poddać pod głosowanie umowę PROPONOWANĄ przez brytyjski rząd, a nie tę, która wynegocjowana została z Brukselą. May chciałaby w ten sposób uzyskać silny mandat parlamentu i wywrzeć presję na UE, by zgodziła się na ustępstwa po myśli brytyjskiego rządu.

Takie rozwiązanie byłoby jednak złamaniem danego przez May słowa, że 12 marca Izba Gmin będzie głosować w sprawie wynegocjowanego porozumienia.

Laura Kuenssberg z BBC podaje ponadto, że wszelkie próby przesunięcia głosowań z 13 i 14 marca, bo i takie pomysły na Downing Street się pojawiły, poskutkują dymisją części ministrów. "Być może będziemy musieli ją usunąć" - powiedział anonimowo jeden z nich.

W poniedziałek główny unijny negocjator UE Michel Barnier oświadczył, że przełamanie impasu w sprawie brexitu to obecnie kwestia "negocjacji między rządem w Londynie a parlamentem w Londynie".

Teoretycznie Wielka Brytania ma opuścić UE 29 marca.

