​Brudziński: Każdy głos oddany na Konfederację, to zmarnowanie głosu

Każdy głos oddany na Konfederację Korwin Braun Liroy Narodowcy to będzie zmarnowaniem głosu i będą się z niego cieszyć ci, którzy źle Polsce życzą - powiedział we wtorek szef MSWiA Joachim Brudziński.

Zdjęcie Joachim Brudziński /Reporter

Brudziński w porannej audycji w Polskim Radiu 24 zaapelował do wyborców o nie oddawanie głosów na KWW Konfederację Korwin Braun Liroy Narodowcy. "Jeżeli komukolwiek z was, czy waszym znajomym chodziło po głowie, czy zastanawialiście się państwo, czy nie zdywersyfikować swojego poparcia dla prawicy, czy nie warto oddać głos na nich, to będzie to zmarnowanie głosu" - ocenił minister.

"Każdy głos oddany na ludzi Korwina, na ludzi Winnickiego (...) będzie zmarnowaniem głosu i będą się z tego głosu cieszyć ci, którzy źle Polsce życzą w Izraelu i wszędzie na świecie, (...) to skrajne ugrupowania, bazujące na pseudo patriotycznym nurcie. Jest to osłabianie szans na utrzymanie władzy przez Prawo i Sprawiedliwość" - podkreślił Brudziński.

Jak dodał, "dzisiejsze głosowanie na Konfederacje jest de facto wspieraniem Platformy Obywatelskiej".

W niedzielę 26 maja w wyborach do Parlamentu Europejskiego Polacy wybiorą 52 europosłów spośród ponad 800 kandydatów. We wszystkich 13 okręgach listy zarejestrowało się 6 komitetów. Są to: KKW Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni; KW Prawo i Sprawiedliwość; KWW Kukiz'15; KW Wiosna Roberta Biedronia; KKW Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, Ruch Sprawiedliwości Społecznej; KWW Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy.

Szef MSWiA Joachim Brudziński jest liderem listy PiS w okręgu zachodniopomorsko-lubuskim.