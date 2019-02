Joachim Brodziński, minister spraw wewnętrznych i administracji ma być jedynką jednej z list PiS do Parlamentu Europejskiego. Jego kandydatura jest zaskoczeniem, pojawiły się spekulacje, że nawet jeśli minister wygra wybory to wróci do Warszawy, bo nie przyjmie mandatu.

Zdjęcie Joachim Brudziński /Wojciech Strozyk/ /Reporter

We wtorek PiS ustalił jedynki list do Parlamentu Europejskiego. Największym zaskoczeniem okazała się obecność na liście szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego, który znajdzie się na pierwszym miejscu w okręgu nr 13 (woj. zachodniopomorskie i lubuskie).



Pojawiły się komentarze dziennikarzy, że Brudziński wystartuje w wyborach, wygra, ale nie przyjmie mandatu i wróci do Warszawy, ponieważ nie wierzy w wygraną PiS w wyborach parlamentarnych jesienią.



Te spekulacje skomentował sam zainteresowany.

"Dziś w nocy po przylocie do Stamułu miałem niezły ubaw przeglądając TT, czytam, że (dla kolegi) zamierzam kandydować do #PUE ale nie podejmę mandatu, inni z kolei piszą,że tchórzliwie opuszczam rząd i Premiera (lidera sondaży) gdyż, uwaga...ten okręt tonie" (pisownia oryginalna) = napisał Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji.