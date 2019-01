Brytyjskie media: Co Salvini obiecał w Warszawie?

Szef włoskiego MSW Matteo Salvini deklarował w Warszawie, że Polska i Włochy mogą rozpocząć "europejską wiosnę" zdolną do przełamania w wyborach do PE dominującą w UE "oś Niemiec i Francji" - relacjonują brytyjskie media jego środową wizytę w polskiej stolicy.

Zdjęcie Wicepremier i minister spraw wewnętrznych Włoch Matteo Salvini / Marcin Obara /PAP

Opisując jednodniową wizytę włoskiego wicepremiera i szefa współrządzącej Ligi brytyjskie gazety koncentrują się na jego wysiłkach w tworzeniu politycznego sojuszu przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Przyjazd do Polski to jego "najnowsza próba rekrutacji eurosceptycznych sojuszników w rozwijającej się konfrontacji z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem czy niemiecką kanclerz Angelą Merkel" - zauważa "Telegraph".

Podobnie pisze "Financial Times", który wskazuje, że ten popularny włoski polityk "tworzy relacje z innymi antymigranckimi prawicowymi przywódcami w Europie", wśród których wymienia liderkę francuskiego Zjednoczenia Narodowego (dawnego Frontu Narodowego) Marine Le Pen.

"Polski rząd Prawa i Sprawiedliwości podziela antymigracyjne poglądy Salviniego, a także silny nacisk na tradycyjne wartości" - ocenia londyńska gazeta. Jednocześnie "FT" odnotowuje, że szef MSW w Rzymie to "jawny zwolennik rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, co jest sprzeczne ze stanowczym antyrosyjskim stanowiskiem PiS".

Brytyjskie media zwracają uwagę, że wizyta Salviniego w Polsce odbyła się, gdy jego partia oraz antyestablishmentowy Ruch Pięciu Gwiazd, które są koalicjantami w rządzie w Rzymie, "przygotowują się do startu w oddzielnych platformach w europejskich wyborach". Obie cieszą się obecnie poparciem w sondażach na poziomie ok. 30 proc. i mają szanse w maju wysłać jedne z najbardziej licznych delegacji ugrupowań narodowych w Europie do PE.

Lider Ruchu Pięciu Gwiazd Luigi Di Maio "rozpoczął własne dyskusje" z przedstawicielami różnych europejskich partii, w tym Kukiz'15, Żywy Mur z Chorwacji oraz Likke Nyt z Finlandii - pisze "FT". W tym miesiącu wysłał też otwarty list do francuskiego ruchu żółtych kamizelek, twierdząc, że powinien on czerpać inspirację z politycznego sukcesu jego ugrupowania. Di Maio ma nadzieję, że partie podpiszą wspólny 10-punktowy manifest do połowy lutego.