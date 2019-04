Co Europejczycy sądzą o Unii? Sondaż

​Na miesiąc przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, zaplanowanymi na 23-26 maja, Parlament Europejski opublikował film "Wybierz swoją przyszłość", którego celem jest zachęcenie Europejczyków do udziału w wyborach. PE opublikował także wyniki sondażu, z którego wynika, że ponad dwie trzecie (68 proc.) Europejczyków uważa, że członkostwo w Unii przynosi korzyści ich krajowi. Jednak tylko 35 proc. chce iść na głosowanie.

Trzyminutowe wideo ma skłaniać do refleksji nad przyszłością kolejnych pokoleń Europejczyków, których otoczenie będzie kształtowane m.in. przez wynik wyborów europejskich. Dokument, wyreżyserowany przez wielokrotnie nagradzanego Frédérica Planchona, pokazuje piękno i kruchość pierwszych momentów życia nowo narodzonego dziecka.

Narratorem jest dziewczynka, która apeluje do poczucia odpowiedzialności wyborców: "Każdy z nas może zostawić swój ślad, ale wspólnie możemy spowodować rzeczywiste zmiany" - mówi. Wybory europejskie, które odbędą się w państwach członkowskich UE między 23 a 26 maja, określą przyszły kształt Unii.

Motyw wspólnoty jest zgodny z zapatrywaniami Europejczyków biorących udział w sondażu przeprowadzonym w kwietniu na zamówienie Parlamentu Europejskiego (EP Flash 4021 Eurobarometer Survey 2-9 April 2019, wywiad telefoniczny, 25.564 respondentów). 80 proc. respondentów uznało w nim, że to co łączy Europejczyków jest ważniejsze od tego co ich dzieli. Negocjacje w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE pokazały z jaką niepewnością i ryzykiem wiąże się rezygnacja z ochrony zapewnianej przez członkostwo w Unii Europejskiej.

61 proc. mówi, że "członkostwo w Unii to dobra rzecz"

Pytani o pierwszą myśl, która nasuwa się im w związku z Unią Europejską, respondenci wymieniali nadzieję i zaufanie (55 proc. wszystkich odpowiedzi), podczas gdy niepewność związaną z przyszłością Unii odczuwała jedna trzecia badanych. Debata w sprawie brexitu pokazała też, jak bardzo państwa członkowskie UE są powiązane ze sobą po latach współpracy i jak wiele korzyści płynie z bycia członkiem dużej grupy.



Te korzyści czasami stają się widoczne dopiero w obliczu ich możliwej utraty. Badanie Eurobarometru z lutego 2019 pokazuje, że ponad dwie trzecie (68 proc.) Europejczyków uważa, że członkostwo w Unii przynosi korzyści ich krajowi a 61 proc. mówi, że członkostwo w Unii to dobra rzecz.

Jednocześnie presja ze strony państw trzecich sprawia, że członkowie Unii potrzebują zacieśnienia relacji, jeśli będą chcieli utrzymać swoje wpływy na świecie i aktywnie budować jego porządek.



Jedna trzecia chce głosować

Eurobarometr pokazuje, że obywatele są najbardziej zainteresowani stanem gospodarki, zatrudnieniem, imigracją, zmianami klimatu i walką z terroryzmem, co wskazuje na potrzebę wspólnych działań i kooperacji. Przyszłość Europy jest teraz w rękach tych, którzy wezmą udział w wyborach europejskich 23-26 maja.



Chociaż badanie Eurobarometru wskazuje, że jedna trzecia (35 proc.) obywateli Unii jest przekonana do wzięcia udziału w głosowaniu, to niewiele mniej (32 proc.) wciąż nie znalazło argumentów za pójściem do lokali wyborczych.



Wśród młodych ludzi, mimo dominujących postaw proeuropejskich (74 proc.), tylko 21 proc. jest przekonanych że weźmie udział w wyborach, a 34 proc. wciąż nie podjęło decyzji.