Lider brytyjskiej opozycyjnej Partii Pracy Jeremy Corbyn ostrzegł w czwartek przed "bardzo poważnym" ryzykiem wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy. Ocenił też, że premier Theresa May "stała się zakładnikiem zdecydowanych zwolenników brexitu".

Zdjęcie Lider brytyjskiej opozycyjnej Partii Pracy Jeremy Corbyn /ARIS OIKONOMOU /AFP

Corbyn przebywa w czwartek w Brukseli, gdzie spotkał się z głównym unijnym negocjatorem w sprawie brexitu Michelem Barnierem.

Rozmawiając z mediami, szef laburzystów ocenił spotkanie jako "pomocne i bogate w informacje", dodając, że utwierdził się w przekonaniu, że jego alternatywne propozycje dotyczące wyjścia z UE są "wiarygodne i mogłyby być wynegocjowane w razie zmiany rządu".

"Premier marnuje czas"

"Problem tkwi w tym, że premier nalega na swój projekt porozumienia, który już został zdecydowanie odrzucony przez parlament, a teraz marnuje czas, utrzymując na stole negocjacyjnym opcję bezumownego wyjścia z UE, mimo wszystkich szkód, które by to wyrządziło" - tłumaczył.

Polityk przyznał, że na obecnym etapie rozmów - na zaledwie 36 dni przed brexitem i przy braku wynegocjowanego porozumienia - takie ryzyko "istnieje i jest bardzo poważne".

Lider opozycji zaznaczył, że możliwemu opuszczeniu Wspólnoty bez porozumienia towarzyszą "poważne obawy", także po stronie Unii Europejskiej. "Jesteśmy zdeterminowani, aby wykluczyć taką opcję" - zapowiedział.

W przyszłym tygodniu zaplanowane są kolejne głosowania w sprawie brexitu. Szczegółowy plan prac w Izbie Gmin zostanie przedstawiony w czwartek przez szefową większości parlamentarnej Andreę Leadsom.

Polityczny pat

W połowie stycznia brytyjski parlament odrzucił wynegocjowany przez rząd i UE projekt umowy w sprawie brexitu, a pod koniec miesiąca zaapelował do gabinetu May, by skłonił stronę unijną do wprowadzenia zmian w kontrowersyjnym mechanizmie awaryjnym dla Irlandii Północnej (ang. backstop). Sugerował, że wówczas mógłby poprzeć przedstawioną propozycję.

Jeśli rządowi nie uda się uzyskać żadnych ustępstw ze strony Wspólnoty, May będzie musiała doprowadzić do kolejnego głosowania w parlamencie, w którym dokonano by wyboru między powrotem do wynegocjowanej umowy w sprawie brexitu - odrzuconej już raz przez posłów w połowie stycznia - a opuszczeniem Wspólnoty bez porozumienia.

Jeśli rząd nie uzyska w parlamencie poparcia dla porozumienia proponowanego przez May lub alternatywnego rozwiązania, Wielka Brytania automatycznie opuści Wspólnotę bez umowy na mocy procedury opisanej w art. 50 traktatu o UE o północy z 29 na 30 marca.

Z Londynu Jakub Krupa