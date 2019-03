Danuta Huebner: Nie mogłam przyjąć oferty Schetyny

"Nie mogłam przyjąć oferty, którą złożył mi Grzegorz Schetyna. To było czwarte miejsce na liście warszawskiej w wyborach do PE" - powiedziała w piątek Danuta Huebner pytana, czy wystartuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Zdjęcie Danuta Huebner /Piotr Kamionka /East News

W piątek zarząd Platformy Obywatelskiej przedstawił kandydatów partii na listy wyborcze Koalicji Europejskiej do PE. Lider PO Grzegorz Schetyna poinformował, że sprawa okręgów mazowieckiego i warszawskiego nie jest jeszcze zamknięta, listy będą uzupełniane. Dodał, że będzie rozmawiał z Dariuszem Rosatim, by przyjął drugie miejsce na liście mazowieckiej i zapowiedział, że na tej liście znajdzie się też Danuta Huebner.

Reklama

Europosłanka i była komisarz UE, która w ubiegłych wyborach do PE startowała z "jedynki" na liście warszawskiej, gościła w piątek w Gdańsku.

Pytana przez dziennikarzy, czy będzie startowała w majowych wyborach do PE, Huebner powiedziała, że "nie mogła przyjąć oferty, którą złożył jej przewodniczący Platformy Obywatelskiej". "To było czwarte miejsce na liście warszawskiej. Pomyślałam sobie, że nie chcę uczestniczyć z czwartego miejscach w tej bardzo trudnej walce, która - myślę - będzie się toczyła. Pomyślałam sobie, że mogę pracować dla Europy, dla Polski także w różnych innych miejscach" - podkreśliła.

Pytana, co sądzi o Koalicji Europejskiej i czy czuje się pokrzywdzona miejscem, które jej zaoferowano, Huebner odpowiedziała, że "nie czuje się pokrzywdzona".

"Na razie jest parę godzin po podjęciu tej decyzji" - zaznaczyła.

Na piątkowej konferencji prasowej Schetyna poinformował, że wśród kandydatów na listy Koalicji Europejskiej w wyborach do PE zarekomendowanych w piątek przez zarząd PO znaleźli się m.in. Radosław Sikorski, Ewa Kopacz, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Tomasz Frankowski, Janina Ochojska, Róża Thun, a także Władysław Kozakiewicz, Andrzej Halicki, Joanna Mucha.

W sobotę, 23 marca, kandydatów ma zatwierdzić Rada Krajowa PO. Lider PO zaznaczył w piątek, że rozmowy koalicyjne wciąż trwają, pracuje też zespół programowy. Schetyna wyraził przekonanie, że na samym początku kwietnia koalicja przedstawi wszystkie listy wyborcze oraz swój program.

Koalicję Europejską tworzą PO, PSL, SLD, Nowoczesną i Zielonych. Zgodnie z ustaleniami koalicjantów, PO wskazać ma kandydatów na siedem "jedynek", a pozostałe ugrupowania w Koalicji Europejskiej otworzą sześć list - po trzy "jedynki" przypadły PSL i SLD. Ani Nowoczesna, ani Zieloni nie będą miały żadnego kandydata na pierwszych miejscach list.

Kto znajdzie się na listach Koalicji Europejskiej? - czytaj więcej