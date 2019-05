W wyborach do Parlamentu Europejskiego Koalicja Europejska zgarnie okręgi w zachodniej części kraju, a PiS na ścianie wschodniej. W dwóch województwach możliwy jest remis - wynika z prognozy, którą publikuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Zdjęcie Wybory, zdj. ilustracyjne /Adam Staskiewicz/ /East News

Według prognozy "Dziennika Gazety Prawnej", zwycięstwo PiS możliwe jest w okręgach: małopolsko-świętokrzyskim, podkarpackim, lubelskim, warmińsko-podlaskim i na Mazowszu.



Z kolei Koalicja Europejska może wygrać w okręgach: śląskim, dolnośląsko-opolskim, wielkopolskim, zachodniopomorsko-lubuskim, pomorskim oraz w Warszawie.



W dwóch okręgach - łódzkim i kujawsko-pomorskim - możliwy jest remis.



Prognoza w okręgach została przygotowana na podstawie prognozy wyniku wyborów, obliczonej przez socjologa polityki Marcina Paladego.



Kampanijne szlaki liderów

"Dziennik Gazeta Prawna" prześledził też kampanijne szlaki liderów PiS i Koalicji Europejskiej. W ostatnich tygodniach Grzegorz Schetyna odwiedził 13 miejscowości - głownie duże miasta, gdzie gdzie znajduje się główny elektorat PO i KE.



Z kolei w PiS podróżowali po kraju zarówno Mateusz Morawiecki jak i Jarosław Kaczyński. "Atutem PiS okazało się to, że prezes partii nie jest premierem. Podróżowali obaj, dzięki temu partia byłą w stanie obsłużyć ponad dwa razy więcej spotkań poza Warszawą niż lider Koalicji Europejskiej" - zauważa dziennik.



Kaczyński odwiedził 17 miejscowości, a Morawiecki 18. Prezes PiS odwiedzał głównie tereny na wschód od Wisły, z kolei premier "pojawił się we frontowych z punktu widzenia PiS województwach", m.in. w Łodzi i na Śląsku.



"To dla PiS bardzo ważne tereny. O ile są pewni wygranej na ścianie wschodniej, to walczą o opanowanie Polski centralnej i jak najlepszy wynik na Śląsku" - zwraca uwagę "DGP".



Więcej w "Dzienniku Gazecie Prawnej".