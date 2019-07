Polska będzie miała wiceszefa w Europejskim Banku Inwestycyjnym - czytamy we wtorkowym "Dzienniku Gazecie Prawnej".

"Będziemy mieli wiceszefa w Europejskim Banku Inwestycyjnym. To jedna z najważniejszych unijnych instytucji" - pisze wtorkowy "DGP". Zdaniem rozmówcy gazety z EBI uzyskamy większy formalny i nieformalny wpływ na działalność Europejskiego Banku Inwestycyjnego, co może pomóc zarówno we wspieraniu jego działalności w Polsce, jak i promowaniu naszych rodaków na wyższe stanowiska.

"Ostatnim warunkiem realizacji scenariusza, w którym nasze wpływy w finansowym ramieniu UE wyraźnie się zwiększą, musi być opuszczenie przez Wielką Brytanię wspólnoty" - czytamy w "DGP".

Informator gazety wskazuje, kto może zostać reprezentantem Polski. "Dotychczas w tym kontekście pojawiało się nazwisko ministra Jerzego Kwiecińskiego. Choć to wciąż poważny kandydat, jest jednak wymieniany także jako pretendent do funkcji komisarza. Wiele wskazuje, że wiceprezesem EBI zostanie ktoś związany z MF" - dowiadujemy się z wtorkowego "DGP".