Naszym celem jest stworzenie grupy w PE, która nie będzie grupą przynależną ani do prawicy, ani do lewicy; będzie koncentrowała się na potrzebach obywateli - mówił lider Ruchu Pięciu Gwiazd, wicepremier Włoch Luigi Di Maio podczas konwencji Kukiz'15 w Warszawie.

Zdjęcie Przewodniczący Kukiz'15 Paweł Kukiz i lider Ruchu Pięciu Gwiazd Luigi Di Maio /Paweł Supernak /PAP

"Zdecydowaliśmy, że pójdziemy tą drogą wspólnie (...). Naszym celem jest stworzenie grupy w Parlamencie Europejskim, która nie będzie grupą przynależną ani do prawicy, ani do lewicy. Która nie będzie koncentrowała się na ideologii. Będzie to grupa, która przede wszystkim będzie koncentrować się na potrzebach obywateli europejskich, obywateli włoskich, polskich, chorwackich i wszystkich innych państw europejskich" - mówił włoski wicepremier. Jak dodał ta grupa może być "języczkiem u wagi".

Reklama

Polityk wskazywał, że dorastał w duchu Ruchu Pięciu Gwiazd i "byłem w tym czasie przekonany, że podział na idee prawicowe i lewicowe się zdezaktualizował". "Mamy teraz podział na idee dobre i złe. Chcielibyśmy to również wprowadzić w Parlamencie Europejskim. Chcielibyśmy, aby było to ważne i charakteryzowało prace następnej kadencji PE" - mówił.

Di Maio gratulował też projektu ustawy antykorupcyjnej autorstwa Kukiz’15, która jest obecnie procedowana w parlamencie, a która "ma wiele wspólnego z tym co my we Włoszech wprowadziliśmy". Jak mówił jest to walka wszystkich krajów i obywateli europejskich przeciwko korupcji.