W południe w Katowicach rozpocznie się konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości. W trakcie wydarzenia głos zabiorą między innymi premier Mateusz Morawiecki oraz prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński.

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

Śląsk to drugi region po Podkarpaciu, w którym Prawo i Sprawiedliwość organizuje konwencję. W sumie będzie ich trzynaście, czyli tyle ile okręgów w wyborach do europarlamentu, przypomniał europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Dodał, że jednym z tematów będzie pozycja Polski w Europie.

Reklama

"Będziemy mówili o silnej Polsce w Europie, o tym, że chcemy mieć silną i doświadczoną reprezentację, która będzie walczyła o duży budżet unijny dla Polski. Niestety Komisja Europejska, w której składzie jest Elżbieta Bieńkowska, była wicepremier w rządzie PO-PSL, ten budżet dla Polski bardzo mocno okroiła" - uważa Ryszard Czarnecki. Jego zdaniem ustalenia KE można jeszcze zmienić w przeciągu kilku miesięcy.

Na konwencji zostanie też przedstawiona szczegółowa lista kandydatów z ramienia partii do europarlamentu w tym regionie. Pod koniec lutego Komitet Polityczny PiS ustalił, że "jedynką" na Śląsku będzie Jadwiga Wiśniewska, natomiast "dwójką" Grzegorz Tobiszowski. Na liście mają się znaleźć posłowie, ale też działacze samorządowi.

W ubiegłym tygodniu podczas pierwszej konwencji PiS w Jasionce koło Rzeszowa szef sztabu wyborczego i europoseł Tomasz Poręba przedstawił Europejską Deklarację Programową partii. Składa się ona z 12 punktów, mówią one między innymi o działaniach na rzecz powrotu UE do wartości głoszonych przez jej twórców, obronie praw rodziców do wychowania swoich dzieci, aktywnym zabieganiu o interesy polskich rolników, czy o bezpieczeństwo i ochronę europejskich granic.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Polacy będą wybierać 52 europosłów w trzynastu okręgach wyborczych.