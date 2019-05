W dzisiejszym wydaniu "Fakt" porównuje majątki europosłów sprzed kadencji w Parlamencie Europejskim i tym, co posiadają obecnie. Różnice są ogromne.

Zdjęcie Europosłowie to bogacze - wynika z zestawienia "Faktu" /AFP

Eurodeputowani bardzo dobrze zarabiają, a poza tym w PE istnieje cały system "dorabiania" sobie do i tak wysokich pensji - czytamy w tabloidzie. Wynagrodzenie europosła to 6 800 euro netto, czyli ponad 29 tys. zł. Do tego dochodzą diety za pobyt w PE - 320 euro/dzień. Ponadto deputowanym przysługują m.in. kilometrówki, fundusze na promocję, pieniądze na opłacenie asystentów i prowadzenie biura.

Reklama

"Fakt" porównał majątki europosłów sprzed pracy w PE z tym, co posiadają obecnie po kadencji albo dwóch w PE.



Danuta Huebner (Koalicja Europejska) w 2009 miała: 30 tys. zł, 260 tys. euro i dwa mieszkania (o wartości ponad 2 mln euro) i pół domu (700 tys. zł). Teraz ma 500 tys. zł i 1,2 mln euro i te same nieruchomości.



Karol Karski (PiS) miał w 2014 roku: 330 tys. zł, 6 tys. euro, 14,7 tys. dolarów, 15,5 tys. franków, 10 tys. funtów, ubezpieczenie na życie (83 tys. zł) i dom i cztery mieszkania (łącznie 1,6 mln zł). Teraz ma te same nieruchomości i 7,5 mln zł oszczędności.



Dariusz Rosati (KE) miał w 2014 roku: 550 tys. zł, dom (2,4 mln zł), gospodarstwo (500 tys. zł), działkę budowlaną (1,8 mln zł), cztery działki (łącznie 100 tys. zł) i dwa samochody. Dziś ma 1 mln zł, 163 tys. euro, 1,2 mln zł w obligacjach, dom (2,4 mln zł), pięć działek (łącznie 500 tys. zł) i trzy samochody.



Ryszard Czarnecki (PiS) w 2009 roku miał 100 tys, zł, 131 tys. euro, 220 tys. zł w papierach wartościowych, pięć mieszkań (łącznie 1,7 mln zł) i opla zafirę. Dziś ma: 983 tys. zł, 16 tys. euro, cztery mieszkania (łącznie ok. 4,3 mln zł) i audi Q5.

Jarosław Wałęsa (KE) miał w 2014 roku 45,6 tys. zł, 9,9 tys. euro, obligacje warte 2227 dolarów, obligacje Pionier 22,5 tys., dom i dwa mieszkania (łącznie ok. 1,3 mln zł). Dziś ma: 194 tys. zł, 14,1 tys. euro, papiery wartościowe (łącznie 2,5 mln w różnych walutach), dom i mieszkanie.

Anna Fotyga (PiS) w 2014 roku nie miała oszczędności, miała mieszkanie (800 tys. zł), garaż i dwie działki, wyposażenie mieszkania i pracowni (księgozbiór, meble, porcelanę) warte 150 tys. zł, wyposażenie pracowni projektowej męża (100 tys. zł). Dziś poza tym ma 804 tys. euro i 56 tys. zł w papierach wartościowych.

Więcej w "Fakcie".